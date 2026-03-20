Σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας και τη λειτουργία των φυλακών Κορυδαλλού προκαλεί υπόθεση συμβολαίου θανάτου που, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελέστηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα τον περασμένο Ιανουάριο, με θύμα έναν αλβανό βαρυποινίτη.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, που μέχρι πρόσφατα δεν είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα, αναδεικνύει ένα ανησυχητικό πλέγμα αποφάσεων, παραλείψεων και – όπως λένε καλά ενημερωμένες πηγές – ανεξήγητων επιλογών σε μια υπόθεση όπου ο κίνδυνος φέρεται να ήταν γνωστός πολύ πριν από την τελική δολοφονία.

Οπως προκύπτει από πληροφορίες, είχε προηγηθεί απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του ίδιου κρατουμένου τον Μάιο, στην οποία φέρεται να εμπλέκονταν πρόσωπα που συνδέονται με τον αποκαλούμενο «αρχηγό» της μαφίας των φυλακών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ομάδα κρατουμένων από την 5η πτέρυγα εισέβαλε στην 3η πτέρυγα, αναζητώντας τον συγκεκριμένο ισοβίτη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να σημειώθηκε ακόμα και ομηρεία σωφρονιστικού υπαλλήλου, ενώ οι δράστες κινούνταν εντός του σωφρονιστικού καταστήματος οπλισμένοι με μαχαίρια.

Οι πτέρυγες και οι κανόνες

Το γεγονός ότι μια τέτοια επιχείρηση αναζήτησης στόχου πραγματοποιήθηκε εντός φυλακής δημιουργεί εύλογες απορίες για το κατά πόσο υπήρχε πραγματικός έλεγχος της κατάστασης ή αν – όπως λένε έμπειρα στελέχη του σωφρονιστικού συστήματος στα «ΝΕΑ» – ορισμένες πτέρυγες λειτουργούν με κανόνες που ξεπερνούν τη διοίκηση.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, το επεισόδιο δεν φαίνεται να δημοσιοποιήθηκε ευρέως. Το ακόμα πιο παράδοξο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι ο κρατούμενος που αποτελούσε στόχο παρέμεινε εκτεθειμένος, χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο καθεστώς κράτησής του. Αρχικά, όταν συνελήφθη, μεταφέρθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού (Κ1). Ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια του προηγούμενου αρχιφύλακα ότι εις βάρος του εκκρεμούσε συμβόλαιο θανάτου, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο των γυναικείων φυλακών – εκεί όπου παλαιότερα κρατούνταν τα μέλη της 17Ν (Κ2). Η μεταφορά αυτή έγινε κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών.

Η μεταφορά

Κάπου εκεί όμως, σύμφωνα με υπηρεσιακές πηγές, αρχίζουν οι αποφάσεις που σήμερα προκαλούν απορίες. Ο αρχιφύλακας του Κ2 μετακινείται στη συνέχεια στο Κ1 και λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπηρεσιών με αίτημα τη μεταφορά του κρατουμένου πίσω στις αντρικές φυλακές. Για τη σχετική επικοινωνία υπάρχει υπηρεσιακή αναφορά του αρχιφύλακα του Κ2. Η νέα διοίκηση της φυλακής φέρεται να γνώριζε καλά το προφίλ κινδύνου του συγκεκριμένου κρατουμένου, καθώς ο νυν αρχιφύλακας υπηρετούσε προηγουμένως στον χώρο όπου κρατούνταν για λόγους προστασίας. Ωστόσο, παρά τη σαφή εικόνα κινδύνου που είχε ήδη διαμορφωθεί, ο κρατούμενος φέρεται να μεταφέρθηκε τελικά ξανά σε πτέρυγα γενικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους «ΤΑ ΝΕΑ», για τη μεταφορά αυτή δόθηκε προφορική εντολή από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, γεγονός που εγείρει εύλογες απορίες για το πώς λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις ασφαλείας σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αρχικά σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας και τελικά στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου μέσα στη φυλακή.

Αρκετοί υπηρεσιακοί παράγοντες θέτουν πλέον μια σειρά από ζητήματα που, όπως λένε, «δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα». Ποιος αποφάσισε ότι ένας κρατούμενος για τον οποίο υπήρχαν σαφείς πληροφορίες ότι αποτελεί στόχο συμβολαίου θανάτου μπορούσε να επιστρέψει σε πτέρυγα γενικού πληθυσμού; Ποια υπηρεσιακή αξιολόγηση κινδύνου προηγήθηκε – αν προηγήθηκε; Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν αυξημένα μέτρα προστασίας μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας; Πώς κατάφεραν ομάδες κρατουμένων να μετακινούνται οπλισμένες από πτέρυγα σε πτέρυγα μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα;

Το ερώτημα που πλανάται πλέον στους διαδρόμους του σωφρονιστικού συστήματος δεν είναι μόνο ποιος οργάνωσε τη δολοφονία, αλλά ποιος άφησε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθεί. Και όσο οι απαντήσεις καθυστερούν, τόσο ενισχύεται η εντύπωση ότι στην υπόθεση αυτή κάποιοι ίσως γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα παραδέχονται.

Κλίμα ανασφάλειας

Τα πρόσφατα περιστατικά θανάτων κρατουμένων επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας στις φυλακές Κορυδαλλού. Δύο κρατούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί κατά την καταμέτρηση και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με ενδείξεις υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 43χρονο από το Μπανγκλαντές και έναν 47χρονο Ελληνα, ενώ νοσηλεύεται και ένας 29χρονος από τη Μαυριτανία. Ερευνα έχει ανακοινωθεί, ενώ συνολικά επτά θάνατοι έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2025, εντείνοντας τις ανησυχίες.