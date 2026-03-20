Έναν τεράστιο θόλο που ξεπερνά τα όρια της «Ασπίδας του Αχιλλέα» έχει απλώσει πλέον η Αθήνα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των πυραύλων και των drones που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά περιοχών και χωρών που είτε είναι συμμαχικές και φιλικές προς την Ελλάδα είτε αδελφικές, όπως στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά και της συνεχιζόμενης εισβολής στην Ουκρανία.

Ξεκινώντας από το Ριάντ και το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην περιοχή του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και την ελληνική μονάδα αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της συμφωνίας «Status of Forces Arrangement» (SOFA), η οποία υπεγράφη στο Ριάντ στις 20 Απριλίου 2021 μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, και βέβαια τη φρεγάτα «Υδρα» στην Ερυθρά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες» της ΕΕ, και φτάνοντας στα Βαλκάνια, όπου η Ελλάδα με μαχητικά αεροσκάφη και τη μονάδα Patriot που με το βεληνεκές της από τα βόρεια της χώρας καλύπτει σημαντικό τμήμα της Βουλγαρίας, ύστερα από σχετικό αίτημα της Σόφιας, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις αποδεικνύουν επί του πεδίου ότι όχι απλά είναι ικανές αλλά και αποτελεσματικές, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό που έχει αποδοθεί στην Αθήνα από την Ουάσιγκτον ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, γύρω στις 09.20 δορυφόροι είτε των ΗΠΑ είτε του Ισραήλ εντόπισαν την εκτόξευση δύο πυραύλων, πιθανότατα τύπου Χοραμσάρ, με εκρηκτική κεφαλή βάρους ενάμιση τόνου, από κινητές πλατφόρμες στην περιοχή του Δυτικού Ιράν, κοντά στις ακτές του Περσικού, απέναντι από το νησί Χαργκ. Από την ανάλυση της τροχιάς των πυραύλων διαπιστώθηκε πως είχαν ως στόχο την περιοχή Γιανμπού στην Ερυθρά, όπου βρίσκονται διυλιστήρια και είναι κόμβος φόρτωσης πετρελαίου στα δεξαμενόπλοια.

Αμέσως ενημερώθηκε και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ που με τη σειρά του ενημέρωσε την ελληνική μονάδα στο Γιανμπού. Μόλις οι πύραυλοι έφτασαν στα 170 χιλιόμετρα από τους ελληνικούς Patriot, τους εντόπισε το ραντάρ και τους κλείδωσε, παρακολουθώντας τους μέχρι που μπήκαν στο βεληνεκές των πυραύλων του συστήματος που φτάνει στα 150 χιλιόμετρα.

Οι έλληνες αξιωματικοί άφησαν τους ιρανικούς πυραύλους να μπουν μέσα στο «kill zone» των πυραύλων τους ώστε να σιγουρέψουν την κατάρριψη και τότε πάτησαν το κουμπί. Δύο πύραυλοι άφησαν τα κάνιστρα και έφτασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τους ιρανικούς πυραύλους καταστρέφοντάς τους ολοσχερώς. Θραύσματά τους έπεσαν στην έρημο.

«Η συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι»

«Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλον αυτό τον καιρό, αλλά και ότι επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει το επίπεδο ζωής των ελλήνων πολιτών και των ευρωπαίων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου είναι μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας, μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μια τεράστια σημασία», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, άμεση ήταν και η αντίδραση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, ο οποίος στάθηκε στον αμυντικό χαρακτήρα της δράσης των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ στη γραμμή αυτή κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μια ενέργεια αποτροπής… Η συμμετοχή τους στην επιχείρηση δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση ούτε επίθεση. Ηταν μια αμυντική ενέργεια», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η ανάπτυξη της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας

Μαζί όμως με την αδιαμφισβήτητη επιτυχία των ελληνικών Patriot, αυτό που έχει αναβαθμίσει κατακόρυφα το γόητρο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων το τελευταίο 24ωρο είναι το γεγονός πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει κινήσεις που έχουν αφήσει άφωνους τους Ευρωπαίους και σίγουρα έχουν εντυπωσιάσει τους Αμερικανούς. Η πρώτη ήταν η ταχύτατη αποστολή των δύο φρεγατών, «Κίμων» και «Ψαρά», και των τεσσάρων μαχητικών F-16 στην Κύπρο. Η άμεση δε ανάληψη αποστολών από τα μαχητικά που απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν στόχο που είχε εντοπιστεί στο ραντάρ της Λευκωσίας κατέστησε σαφές και στον κάθε δύσπιστο ότι οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αν σε αυτά τα γεγονότα προσμετρήσει κανείς και την αναχαίτιση των drones των Χούθι από τις ελληνικές φρεγάτες «Υδρα» και «Ψαρά» το 2024, επιβεβαιώνεται πως μπορεί να μην υπάρχουν πολλές δημόσιες δηλώσεις από έλληνες αξιωματικούς, αλλά οι πράξεις μιλούν από μόνες τους. Ταχύτατη ήταν και η αποστολή μονάδας Patriot στην Κάρπαθο για την προστασία της Σούδας αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας ύστερα από σχετικό αίτημα της Σόφιας, αποδεικνύοντας ότι η Αθήνα, αν το θελήσει, έχει πολλές δυνατότητες στο στρατιωτικό κομμάτι, κάτι που εκτιμούν και στα Βαλκάνια, όπου δεν είναι τυχαίο πως ελληνικά μαχητικά πραγματοποιούν «air policing» πάνω από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία.

Τουρκική διαμαρτυρία με επιστολή στο ΝΑΤΟ

Με αφορμή τη δράση των Patriot, πάντως, η Αγκυρα απέστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις ΗΠΑ, επισημοποιώντας τις διαμαρτυρίες της για τη μεταφορά του αντιπυραυλικού συστήματος στην Κάρπαθο. Σύμφωνα με τη «Milliyet», η Τουρκία υποστηρίζει με την επιστολή της ότι τέτοιες ενέργειες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο.