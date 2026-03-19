Αν κάποιος προπονητής έπρεπε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αυτός είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Ακόμη σωστότερα, δίχως τον ισπανό πολύπειρο κόουτς, αμφίβολο είναι αν οι Πράσινοι διεκδικούσαν τώρα την είσοδό τους στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μέσα σε λίγους μήνες ο Μπενίτεθ έμαθε το μάθημά του. Επιτέλους. Δυσκολεύτηκε στην αρχή, με ορισμένες του αποφάσεις έδειξε πως αμφιταλαντεύεται για την πορεία που θα χαράξει, ωστόσο όπως έδειξε χθες κατάλαβε τις απαιτήσεις της ομάδας και κυρίως πόσα πολλά αναμένει το κοινό από τον ίδιο. Το «θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη», δεν μοιάζει με απλή τοποθέτηση. Ισοδυναμεί με δήλωση προθέσεων για το πού επιθυμεί ο προπονητής να πάει ο Παναθηναϊκός. Το αν τα καταφέρει, προφανώς θα το διαπιστώσουμε προσεχώς. Το ζήτημα είναι πως ανεβάζει ο Ισπανός ψηλά τον πήχη. Στο ΟΑΚΑ πριν από μία εβδομάδα οι Πράσινοι αγωνίστηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα με παίκτη λιγότερο κι όμως κατάφεραν να νικήσουν, αξιοποιώντας ένα υπέρ τους πέναλτι. Αντίθετα, η Μπέτις λες και κοιμήθηκε με την αριθμητική της υπεροχή, εγκλωβίστηκε στα σχέδια του Τριφυλλιού και ήταν αδύνατο να διασπάσει μια άμυνα που ήθελε και κυρίως μπόρεσε να αντέξει την όποια πίεση.

Το πρώτο κέρδος για τον Παναθηναϊκό σχετίζεται με το γεγονός πως ήδη ακούγεται παραπάνω στην Ευρώπη. Ας μην ειπωθεί το υπερβολικό «ξανάρχεται». Κάτι συμβαίνει, όμως. Τα ποσοστά πρόκρισης ήταν κατά πολύ εναντίον του, τώρα υπάρχει μια ισορροπία και ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει νοκάουτ μια ομάδα από την προηγμένη ισπανική Λίγκα. Η βελτίωσή του είναι εμφανής. Δεν γίνονται βέβαια θαύματα ούτε χτίζεται ένα γερό σύνολο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με δεδομένο πως έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια με συνεχείς αλλαγές προπονητών. Το θέμα είναι η μετάγγιση της σωστής νοοτροπίας. Με τα όποια αρνητικά μπορείς να βρεις, ο Ράφα Μπενίτεθ αυτό υλοποιεί. Τα καλά χρόνια της καριέρας του πέρασαν, η προσωπικότητά του όμως παραμένει. Με όπλο αυτή πασχίζει να πείσει όλους στον οργανισμό του Παναθηναϊκού πως μπορούν να ξαναγίνουν υπολογίσιμοι στην Ευρώπη. Το ματς με την Μπέτις μόνο εύκολο δεν είναι. Ισως δεν χρειαστεί μόνο τα μετόπισθεν να πάρουν υψηλό βαθμό. Κάποιος πρέπει να σημειώσει γκολ. Και μάλλον αυτό θα είναι ένα κομβικό σημείο για την αποψινή άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση σε μια σεζόν μεταβατική για τον Παναθηναϊκό.