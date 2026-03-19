Η λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία του Κώστα Φορτούνη, θαρρείς γραμμένη για πάντα από το βράδυ της 29ης Μαΐου 2024. Από το προνόμιο του τελευταίου κατόχου της φανέλας με το «7» να σηκώσει πρώτος στον αττικό ουρανό το τρόπαιο του Conference League στην πιο μεγάλη στιγμή της ερυθρόλευκης ποδοσφαιρικής ιστορίας. Τι και αν δεν μένει εδώ σχεδόν μια διετία; Τι και αν φορώντας άλλοτε τα κίτρινα και άλλοτε τα πράσινα της Αλ Καλίτζ, έχει ανοίξει μια διαφορετική σελίδα στην καριέρα του; Ο Φορτούνης νιώθει τον Ολυμπιακό το σπίτι του. Και όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο 48ωρο δεν είναι παρά μια ακόμη επιβεβαίωση του αυτονόητου.

Ηταν το βράδυ της Τρίτης στο ΣΕΦ, ο άλλοτε αρχηγός. Παρέα με τη σύζυγό του Ιωάννα και τον γιο του Σπύρο, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε: την παράσταση του Εβάν Φουρνιέ στο καλύτερο βράδυ του στην Ευρώπη. Και έγινε αντιληπτός ο Φορτούνης από τον κόσμο. Και αποθεώθηκε. Και αντάμωσε με τον φίλο του Ντανιέλ Ποντένσε που είχαν να τα πουν καιρό. Και το κυριότερο; Φεύγοντας από το Φάληρο δεν έκρυψε την επιθυμία του να γυρίσει στη παλιά του γειτονιά. «Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για μένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ», δήλωσε. Και το εννοεί μέχρι κεραίας. Δεν είπε μάλιστα και άλλα πολλά. Οτι η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη του πρότεινε ήδη νέο συμβόλαιο. Εκείνος όμως απέρριψε το ενδεχόμενο της παραμονής εκεί. Και έκλεισε την πόρτα και σε άλλη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που έκανε μια αναγνωριστική κίνηση.

Ξανά στον Ρέντη

Πίσω στο… 48ωρο που πέρασε όμως: Χθες ο 33χρονος μεσοεπιθετικός πήρε το αυτοκίνητό του και εκείνο λες και τον πήγε μόνο του ως το παλιό του λημέρι. Το αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην Ελλάδα και επιστρέφει στο στρατηγείο των Ερυθρόλευκων για να δει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους άλλοτε συμπαίκτες του. Το κάνει σε κάθε ευκαιρία. Καμία έκπληξη λοιπόν που η χθεσινή πρώτη προπόνηση της εβδομάδας – υπήρχε ρεπό Δευτέρα και Τρίτη – συνδυάστηκε με την παρουσία του mister 94 γκολ και 106 ασίστ σε 343 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό. Ναι, κανονικός θρύλος. Εάν και εφόσον; Ο πρώτος στην ιστορία που θα μπορούσε να γίνει τριψήφιος σε φόντο ερυθρόλευκος και σε γκολ και σε ασίστ. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο άσος από την Καλαμπάκα αφού χαιρέτησε τους συμπαίκτες του κ.λπ., είχε κάποια στιγμή ένα σύντομο τετ α τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και ότι στην παρέα τους προστέθηκε και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Τα υπόλοιπα; Αν υπάρχουν, δεν είναι της παρούσης. Παίζουν ένα πρωτάθλημα οι Πειραιώτες από την Κυριακή και πέρα.

Φορτούνης και Μασούρας

Στη Σαουδική Αραβία ο Φορτούνης έχει συνολικά 53 συμμετοχές με την Αλ Καλίτζ. Και κατά την προσφιλή του συνήθεια επιμένει σε εκείνο το «κιθαρίστας ή ντράμερ» μοναδικό του στυλ. Με 18 γκολ και 16 ασίστ. Η ομάδα του είναι 11η στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας +11 από τη ζώνη του υποβιβασμού οκτώ στροφές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι τους είναι προγραμματισμένο για τις 3 Απριλίου. Εξού και το ρεπό που τον έφερε στην Αθήνα. Φέτος έχει για συμπαίκτη τον Γιώργο Μασούρα που με τη σειρά του μετρά 11 γκολ και 2 ασίστ. Ο διεθνής winger μάλιστα το καλοκαίρι είναι να επιστρέψει κανονικά στη βάση του, καθώς έχει ακόμη συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το καλοκαίρι του 2027. Με την ευκαιρία; Θα είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα το «ελληνικό» καλοκαίρι των Ερυθρόλευκων. Η θέα στο επόμενο ρόστερ τους. Αυτά όμως είναι… παρακάτω. Προέχει ο φετινός επίλογος. Με τη μέθοδο του ένα ματς τη σειρά; Αυτό της Κυριακής με την ΑΕΛ στο Φάληρο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Η ιδέα και οι κάρτες

Ερχονται οι Ερυθρόλευκοι από την πιο αποδοτική Super League εμφάνισή τους έπειτα από καιρό. Το 3-0 με τον ΟΦΗ. Και η λογική λέει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει σκοπό να αλλάξει πολλά πρόσωπα και πράγματα, πέραν του τιμωρημένου Παναγιώτη Ρέτσου. Μιας και αναφέραμε όμως τις κίτρινες κάρτες; Εχει ενδιαφέρον μια ιστορία στη μετάβαση από την κανονική διάρκεια στα play offs. Οσοι παίκτες είναι στο όριο καρτών και δουν κίτρινη την Κυριακή παίρνουν μαζί τους την τιμωρία παρακάτω. Οσοι μείνουν στο «όριο» μηδενίζονται στα play offs όπως και οι υπόλοιποι. Πόσους έχει ο Ολυμπιακός σε αυτή την… οριακή κατάσταση; Επτά παίκτες. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο Κοστίνια, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Λορέντσο Σιπιόνι, ο Χρήστος Μουζακίτης και ο (σε αποκατάσταση από τραυματισμό) Σαντιάγκο Εσε. Θα πρέπει λοιπόν όσοι από αυτούς επιλεγούν να έχουν κατά νου αυτή τη… λεπτομέρεια.