Η Τουρκία έκανε παρέμβαση στις αγορές με 12 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 15% των συναλλαγματικών αποθεμάτων της, για να φρενάρει την πτώση της ισοτιμίας του εθνικού της νομίσματος κατά τη διάρκεια της αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές την προηγούμενη εβδομάδα που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας έκανε πιο αυστηρούς του όρους παροχής ρεσυτότητας πριν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα και στη συνέχεια παρενέβη για να πουλήσει δολάρια ώστε να αποτρέψει μεγαλύτερη αστάθεια στη λίρα Τουρκίας, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς τα οποία επικαλούνταν το Bloomberg.

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μειούμενες όλη την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ισοτιμία της λίρας Τουρκίας στηρίχτηκε σε μια περίοδο που τα περισσότερα άλλα νομίσματα άλλων αναδυόμενων αγορών κατέρρευσαν. Η ισοτιμία του δολαρίου διαμορφωνόταν στις 44 λίρες Τουρκίας την Παρασκευή, που ήταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.