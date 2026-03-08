Η παγκόσμια οικονομία δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από γεωπολιτικά γεγονότα φέτος μέχρι που ο πόλεμος του Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ. Ο κίνδυνος ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να μην μπορεί να παραδοθεί στους πελάτες έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών. Παρ’ όλ’ αυτά, τα τρέχοντα επίπεδα των 85 δολαρίων/βαρέλι για το πετρέλαιο και των 51 ευρώ/MWh για το LNG παραμένουν κάτω από τα πιθανά τους υψηλά σε περίπτωση που υπάρξει παρατεταμένος αποκλεισμός.

Με βάση ένα πιο ευνοϊκό σενάριο τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά μέχρι τα τέλη Μαρτίου, επιτρέποντας στις εξαγωγές ενέργειας από την περιοχή να ξαναρχίσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι το βασικό μας σενάριο. Εάν αυτό γίνει οι τιμές θα μπορούσαν να κυμαίνονται γύρω ή ελαφρώς πάνω από τα τρέχοντα επίπεδά τους για τον μήνα Μάρτιο. Ωστόσο, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να κρατήσει τα Στενά του Ορμούζ κλειστά για πολύ περισσότερο καιρό. Σε αυτό το αρνητικό σενάριο υποθέτουμε ότι η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί στα 120 δολ./βαρέλι και του φυσικού αερίου στα 90 ευρώ/MWh για έξι μήνες.

Οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και των λογαριασμών κοινής ωφέλειας αυξάνουν την πρόβλεψή μας για τον πληθωρισμό για το 2026 μόνο κατά 0,3 μονάδες στην ευρωζώνη και 0,1 μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μείωναν προσωρινά τις πραγματικές δαπάνες των νοικοκυριών. Συνεπώς, αναθεωρούμε προς τα κάτω τις προβλέψεις μας για την αύξηση του ΑΕΠ το 2026 από 1,3% σε 1,1% στην ευρωζώνη και από 0,9% σε 0,8% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg