Η Wall Street έχει βάλει για τα καλά στο μικροσκόπιο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναζητώντας τρόπους να περιοριστούν οι απώλειες από τις ανησυχίες – αλλά και να βρουν νέα κέρδη –, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σάλομον, να θεωρεί ότι μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να αφομοιώσουν οι επενδυτές πληρέστερα τις επιπτώσεις. Ο Σάλομον επισήμανε ότι οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με συγκρατημένο τρόπο στα γεωπολιτικά γεγονότα, εκτός εάν τα γεγονότα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν υποχωρήσει, ενώ το δολάριο ΗΠΑ έχει ενισχυθεί, καθώς οι επενδυτές πούλησαν περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερο ρίσκο και συρρέουν σε παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, όπως είναι το αμερικανικό νόμισμα και ο χρυσός.

Οι αναταράξεις της Wall Street μέχρι τη στιγμή που έκανε δηλώσεις ο Σάλομον ήταν σχετικά ήπιες. Ωστόσο οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί αρκετά, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση τροφοδοτούσε ανησυχίες για την προσφορά, επιδεινώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό. Ο ισχυρός άνδρας της Goldman Sachs, που είναι η μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα στις ΗΠΑ, θεωρεί ότι συνδυασμός παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του χαλαρού κύκλου νομισματικής πολιτικής και σημαντικής χαλάρωσης των εποπτικών πρακτικών, βοήθησε να διατηρηθεί η οικονομία των ΗΠΑ σε σταθερή κατάσταση.

«Υπάρχει μια σωρευτική επίδραση όλων όσα συμβαίνουν και μια πολύ πιο σκληρή αντίδραση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αυτή τη σωρευτική επίδραση» είπε. «Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε εικασίες επειδή υπάρχουν τόσα πολλά που είναι άγνωστα σε αυτό το σημείο». «Νομίζω ότι θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να αφομοιώσουν οι αγορές πραγματικά τις επιπτώσεις όσων έχουν συμβεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, και δεν μπορώ να κάνω εικασίες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό» προσέθεσε.

«Ας αφήσουμε στην άκρη ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή» είπε. «Εχουμε μια συμβολή ισχυρών μακροοικονομικών παραγόντων που καθιστούν την πορεία οικονομικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω, αρκετά συναρπαστική». Δήλωσε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει την αγορά εργασίας βραχυπρόθεσμα, ιδίως στις θέσεις γραφείου.