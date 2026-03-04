«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσπαθείς ανεπηρέαστος να κάνεις τη δουλειά σου όταν εκεί έξω υπάρχει τέτοια δυστυχία όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Απλά το δικό μας επάγγελμα μέσω του μπάσκετ έχει ως στόχο να δίνει χαρά στους ανθρώπους που το παρακολουθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και προσπαθούμε να μπούμε και πάλι σε ρυθμούς μπασκετικούς»

Ο τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης έχει συνηθίσει (δυστυχώς) πλέον αυτές τις καταστάσεις και μιλώντας στα «ΝΕΑ» από το πιο ασφαλές περιβάλλον της Σόφιας, περιγράφει τη νέα δυσάρεστη εμπειρία που είχε στο Τελ Αβίβ.

«Είναι άλλο να το ζεις, να το νιώθεις και άλλο να το περιγράφω. Και εγώ και άλλα μέλη της ομάδας, είχαμε μια έκρηξη πολύ κοντά μας, και ήταν πολύ έντονη και τραντάχτηκε το κτίριο που μένουμε στο Τελ Αβίβ. Προσωπικά βρισκόμουν στο δωμάτιο ασφαλείας (safety room) αλλά ήταν τόσο έντονο το ωστικό κύμα της έκρηξης που το καταλάβαμε και δεν ήξερες καν εάν είχε χτυπηθεί και το κτίριό μας, το οποίο τραντάχτηκε.

Φυσικά υπήρχαν οδηγίες να μείνουμε ασφαλείς, αλλά εγώ μένω στον 38ο όροφο, ενώ το διπλανό κτίριο που έμενα πιο παλιά, είχε χτυπηθεί στον προηγούμενο πόλεμο των 12 ημερών το καλοκαίρι και γύρω γύρω έχει και αρκετά δημόσια κτίρια. Αν και όταν έμπαινα σε αυτό το κτίριο μου είπαν ότι είναι το πιο ασφαλές, από πλευράς κατασκευής, αλλά δεν μπορείς να είσαι απόλυτα ήσυχος» λέει ο έλληνας τεχνικός που παρά τις δυσκολίες λόγω των πολεμικών συνθηκών δεν έχει σκεφτεί να τα παρατήσει και να φύγει.

«Εχω ένα συμβόλαιο που θέλω να τιμήσω και ο στόχος μου είναι να διδάξω μπάσκετ. Φυσικά χρειάζεται και ήρεμες συνθήκες να το κάνουμε αυτό, θα δούμε. Η σύζυγός μου και η κόρη μου είναι δίπλα μου. Γνωρίζουν τις αρχές μου και την ηθική μου και θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και κυρίαρχοι του εαυτού μας. Εγώ θέλω να διδάσκω μπάσκετ και ευγενή άμιλλα. Θα δούμε όταν υπάρξει ειρήνη που όλοι το ευχόμαστε, εάν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στο Τελ Αβίβ.

Ο κόσμος εκεί, αυτό ήθελε, περίμενε τώρα τον αγώνα Μακάμπι – Χάποελ, και έστω αυτό το λίγο καιρό που είχαν επιστρέψει οι δύο ομάδες στις φυσικές του έδρες ήταν κάτι που είχε δώσει χαρά στους Ισραηλινούς. Τώρα απλά προσπαθούμε πάλι να προετοιμαστούμε στη Σόφια, όπου παίζαμε από την αρχή της σεζόν. Είναι μια ταραχώδης χρονιά και προφανώς δεν δίνει μια σταθερότητα κάτι που όλοι προσδοκούμε και ευχόμαστε να υπάρχει».

Οσο για τον εάν ο ίδιος ήταν πρόεδρος της Ευρωλίγκας, θα αποφάσιζε να μην μπει η πολιτική στον αθλητισμό;

«Ναι σίγουρα, αλλά απαντώ τώρα σε μια υποθετική ερώτηση. Σαφώς είναι περίεργο για παράδειγμα να αγωνίζεται ο Μεντβέντεφ ατομικά ως Ρώσος κανονικά στους αγώνες και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως ομάδα όχι. Ο αθλητισμός έπρεπε να ενώνει και να προωθεί την ένωση διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και ιδιοσυγκρασιών αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει».

Οσο για το αν είναι αισιόδοξος για το μέλλον;

«Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση μου αλλά δεν έχει να κάνει με τη δική μου αισιοδοξία αλλά με την πραγματικότητα και αυτή επιτάσσει να ζούμε την ημέρα, την ώρα, τη στιγμή.

Πλέον τη Δευτέρα λογικά θα ανακοινωθεί το παιχνίδι με τη Μακάμπι, ενώ η ισραηλινή λίγκα έχει διακοπεί και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ακούγονται σειρήνες, υπάρχουν επιθέσεις και υπάρχει αναστολή των δραστηριοτήτων στο Ισραήλ και είναι λογικό».

Η αποστολή της Χάποελ έφυγε οδικώς από το Τελ Αβίβ για την Εϊλάτ όπου διανυκτέρευσε. Το επόμενο πρωινό ταξίδεψε προς τα σύνορα, όπου πέρασε την Αίγυπτο και στη συνέχεια έφτασε στην Αθήνα και από εκεί πλέον «πέταξε» για τη Σόφια.

Η Ευρωλίγκα αποφάσισε χθες πάντως την οριστική πλέον μετακίνηση μέχρι τέλος της σεζόν της Χάποελ Τελ Αβίβ (στη Σόφια), της Μακάμπι (στο Βελιγράδι) αλλά και της Ντουμπάι (πιθανότατα στο Σαράγεβο που είχε δηλώσει ως εναλλακτική έδρα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σήμερα αναμένονται παίκτες να ενσωματωθούν στις ομάδες, καθώς είχαν απαγορευτεί πολλές πτήσεις σε διάφορα σημεία.