H πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook έναν χάρτη, ο οποίος δείχνει την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Στη λεζάντα αναφέρεται ότι «η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη». Παρότι η επισήμανση μοιάζει τρομολαγνική, στην ουσία της είναι σωστή. Από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι προφυλαγμένος.

Εμμεσα ή άμεσα υπάρχει κίνδυνος βαθύτερης εμπλοκής για όλους, όσο μακριά κι αν βρίσκονται από τις περιοχές όπου γίνονται τώρα οι βομβαρδισμοί. Η επίθεση με drone στη βρετανική βάση στην Κύπρο το επιβεβαιώνει. Ούτε οι Βρετανοί, ούτε η Ευρωπαϊκή Ενωση παίρνουν μέρος στις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις. Κι όμως, δέχτηκαν πλήγμα, ενώ πλέον η Λευκωσία δέχεται ξεκάθαρες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Επίσης, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτιμούν ότι το καθεστώς του Ιράν θα επιχειρήσει να προκαλέσει τις επόμενες ημέρες ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια προκειμένου να κατορθώσει να διασωθεί – και κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο με μεγιστοποίηση του αντίκτυπου που θα έχουν τα δικά του χτυπήματα.

ΚΓια όλους τους παραπάνω λόγους, η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή. Αλλά πρέπει και να εργαστεί για τη μοναδική λύση με διάρκεια, τη διπλωματική, καθώς και για να αντιμετωπίσει τις άμεσες συνέπειες που έχει η ανάφλεξη στην ασφάλειά της.

