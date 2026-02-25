Ολη την εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ένα από τα θέματα που επικρατούσε στην επικαιρότητα της ΑΕΚ ήταν εκείνο με την απουσία του Λάζαρου Ρότα. Ο έλληνας μπακ δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία του στο συγκεκριμένο ματς και υπήρχε μία αγωνία-απορία για το πώς θα ανταποκρινόταν ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ ως αντικαταστάτης του. Η όποια απορία λύθηκε πολύ γρήγορα μέσα στο παιχνίδι όπου ο Βούλγαρος έδειξε σαν έτοιμος από καιρό. Στην πρώτη του γεμάτη εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα αφού τα λίγα λεπτά που πήρε στο φινάλε του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν με το σκορ στο 4-0 κι ενώ τα πάντα είχαν ήδη κριθεί.

Τώρα όμως ο Γκεοργκίεφ έπρεπε να ανταποκριθεί σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο καθώς εκτός από το ότι κλήθηκε να καλύψει το κενό του εξαιρετικού φέτος Ρότα, είχε απέναντί του μία ομάδα που φημίζεται για το παιχνίδι της από τα άκρα. Ο 20χρονος άσος τα πήγε περίφημα, ήταν σχεδόν αλάνθαστος και θα μπορούσε να έχει και μία ασίστ στο ενεργητικό του αν ο Γιόβιτς δεν έχανε το άχαστο απέναντι από τον Λοντίγκιν δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Μουκουντί. Ηταν εξαιρετικός σε όλο το παιχνίδι, ανέβαινε όταν και όσο χρειαζόταν, ενώ δεν εκτέθηκε αμυντικά σε καμία περίπτωση.

Βοήθησε και το παιχνίδι βέβαια καθώς όλη η ΑΕΚ βρέθηκε σε πολύ καλό βράδυ, ενώ και ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση. Ανεξάρτητα από αυτά, ο Γκεοργκίεφ έδειξε πως είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, πως μπορεί να βοηθήσει άμεσα και χωρίς η παρουσία του να αποτελεί κανένα ρίσκο. Πράγματα για τα οποία φαίνεται πως ήταν βέβαιος ο Μάρκο Νίκολιτς από πριν αφού είχε προαναγγείλει την παρουσία του στην εντεκάδα και δεν έδειξε ποτέ να αμφιβάλλει για την ετοιμότητα του Βούλγαρου. Ο Γκεοργκίεφ δεν έδειξε σε καμία περίπτωση ψαρωμένος μέσα στο γήπεδο και δεν χρειάστηκε καν χρόνο για να βρει τα πατήματά του.

Κάτι στο οποίο σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι έχει ήδη 90 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, που όσο κι αν είναι χαμηλής δυναμικότητας, λέει κάτι για έναν ποδοσφαιριστή που μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο έκλεισε τα 20 του χρόνια. Το σημαντικό για τον Γκεοργκίεφ είναι να έχει σταθερότητα και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί από εδώ και πέρα. Και είναι σίγουρο πως θα του δοθούν αρκετές στο εξής. Μετά τον Γκεοργκίεφ σειρά αναμένεται να πάρει και ο Σαχαμπό ο οποίος ήταν στον πάγκο στο παιχνίδι της Κυριακής. Ο νεαρός χαφ μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του, το οποίο δεν θα αργήσει. Αν όχι με τον Βόλο, τότε με την ΑΕΛ Novibet τη μεθεπόμενη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι πιθανό να πάρει και εκείνος τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τα κιτρινόμαυρα.

«Απόβαση» στον Βόλο

Όσον αφορά στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ αναμένεται να νιώσει σαν στο σπίτι της. Η Ένωση έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια από την ομάδα της Μαγνησίας και σε πρώτη φάση πήρε 8.000 τα οποία εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες. Μέσα στη μέρα αναμένεται να ανοίξουν και άλλες θύρες καθώς η ζήτηση από τους οπαδούς των Κιτρινόμαυρων είναι τεράστια. Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του ο Αχιλλέας Μπέος καλωσόρισε τους οπαδούς της ΑΕΚ στην πόλη του Βόλου, προτρέποντάς τους «κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα».

«Καμπάνα» από τη ΔΕΑΒ

Τέλος, με αποκλεισμό δύο ετών από τα γήπεδα και πρόστιμο 5.000 ευρώ έκαστος τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒ οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ που είχαν εντοπιστεί από τις κάμερες να ρίχνουν ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που η Ενωση τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, την οποία εξέτισε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.