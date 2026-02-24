Από την πεντάδα αγώνων που είχε στο πρόγραμμα η ΑΕΚ μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στην άδεια λόγω τιμωρίας «Αγια-Σοφιά» ήταν θεωρητικά το πιο δύσκολο. Στην πράξη όμως η Ενωση το μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο με το εμφατικό 4-0 στην καλύτερη εμφάνισή της μέσα στο 2026.

Ετσι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλεύτηκε την γκέλα του ΠΑΟΚ στη Λάρισα και θα μπορούσε να πει κανείς πως πλέον είναι το φαβορί για να μπει πρώτη στα πλέι οφ.

Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Πέτρο Μάνταλο. Ο αρχηγός της Ενωσης βρέθηκε στο αρχικό σχήμα για δεύτερη μόλις φορά το 2026 σε αγώνα πρωταθλήματος και ήταν ο MVP. Εκοψε την άμυνα του Λεβαδειακού στα δύο με την ασίστ στον Γιόβιτς για το 2-0 και πέτυχε το τρίτο γκολ με ένα εντυπωσιακό σόλο, δείγμα της μεγάλης του κλάσης. Για ακόμα μια χρονιά ο διεθνής άσος είναι κομβικός για τον Δικέφαλο έχοντας δεύτερο ρόλο και είναι δεδομένο πως θα δώσει πολύτιμες βοήθειες και στην απαιτητική συνέχεια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ έφτασε τα 14 σερί ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, με την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 26 Οκτωβρίου να μοιάζει πολύ μακρινή. Τέλος, έχει και τον πρώτο σκόρερ στη Super League πλέον καθώς ο Γιόβιτς έφτασε στα 13 γκολ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ακρωτηριάστηκε οπαδός

Σοβαρός τραυματισμός οπαδού της ΑΕΚ σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ενωση ήταν τιμωρημένη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ωστόσο έξω από την «Αγια-Σοφιά» είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες οπαδοί της ομάδας για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί. Μετά το τέλος του ματς όμως κι ενώ οι φίλοι των Κιτρινόμαυρων πανηγύριζαν, σημειώθηκε ένα πολύ άσχημο περιστατικό καθώς οπαδός τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι όταν προσπάθησε να ανάψει φωτοβολίδα, αλλά εκείνη έσκασε στα χέρια του πριν προλάβει να την πετάξει.

Ο νεαρός οπαδός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς από το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο υπέστη ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου στο δεξί του χέρι. Μάλιστα, στη συνέχεια συνελήφθη από τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών και της αθλητικής νομοθεσίας, αλλά κατόπιν εντολής εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.