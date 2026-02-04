Οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος που είναι σήμερα στο πρόγραμμα είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Προβλεπόμενο αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον ΠΑΟΚ, αφού οι δυο τους τα τελευταία χρόνια βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι για το Κύπελλο Ελλάδος σε κάποια από τις φάσεις του. Εντελώς απρόβλεπτο αυτό ανάμεσα στον ΟΦΗ και στον Λεβαδειακό. Δυστυχώς υπάρχουν σε αυτόν τον γύρο ρεβάνς. Που σημαίνει ότι τα ματς που θα γίνουν, το πρώτο στη Λεωφόρο και το δεύτερο στο Παγκρήτιο, θα έχουν λιγότερη δραματική ένταση από αυτά που έγιναν στα προημιτελικά και ήταν μονά. Και τα δύο παιχνίδια έχουν τα μυστήριά τους.

Κωνσταντέλιας

Το ματς ΠΑΟ – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο είναι δεδομένο πως δεν θα μοιάζει με κανένα από τα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει οι δύο ομάδες φέτος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οχι γιατί είναι παιχνίδι Κυπέλλου. Αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διαφορετικός πλέον από την ομάδα που είδαμε στα ματς του πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον τραυματία Κωνσταντέλια. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πολλούς καλούς παίκτες κι ο Ρουμάνος έχει τον τρόπο να τους κρατάει ενεργούς σχεδόν όλους. Αλλά έχει μόνο έναν Κωνσταντέλια: η αντικατάστασή του από τον έμπειρο Πέλκα είναι σε αυτό το ματς δύσκολη υπόθεση. Στο παιχνίδι των δύο στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα ο τότε τραυματισμός του Κωνσταντέλια, μετά μάλιστα από ένα καταπληκτικό γκολ που είχε σημειώσει, είχε στοιχίσει πολύ στον ΠΑΟΚ που τότε μάλιστα είχε κατηγορήσει τον Σιώπη για επικίνδυνο παιγνίδι πάνω στον Κωνσταντέλια: η κατηγορία ήταν εντελώς άδικη και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας στέλνοντας μια φωτογραφία του με τον συμπαίκτη του στην Εθνική (και μάλιστα από το κρεβάτι του πόνου) την είχε αποδομήσει. Ο ΠΑΟΚ νομίζω πως για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς θα πρέπει να σκοράρει: η άμυνά του ένα γκολ μπορεί να το δεχτεί. Αλλά το πραγματικό μυστήριο είναι ο ΠΑΟ.

Πρόοδος

Η ομάδα του Μπενίτεθ, μετά το κάκιστο ματς στο Περιστέρι, έχει δείξει στα δύο επόμενα παιχνίδια της μια σχετική πρόοδο: έφερε μια ισοπαλία με τη Ρόμα στο Γιουρόπα Λιγκ και κέρδισε την Κηφισιά με 3-0. Εντός αυτών των παιχνιδιών υπήρξαν μερικά ενθαρρυντικά για τη συνέχεια μηνύματα. Με τη Ρόμα ήταν αρκετά καλή η άμυνα – βοηθήθηκε βέβαια από το ότι ο ΠΑΟ βρέθηκε με παίκτη παραπάνω, αλλά είχε πολύ καλή συμπεριφορά. Με την Κηφισιά είδαμε το πρώτο αληθινά καλό ματς του Ανδρέα Τεττέη και ένα πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο. Αλλά δεν παίρνω όρκο ότι ο ΠΑΟ που θα δούμε απόψε (και σε ό,τι αφορά τις επιλογές στην αρχική ενδεκάδα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάταξη, τη στρατηγική, την τακτική κ.λπ.) θα έχει σχέση με αυτά τα δύο τελευταία του ματς.

ΟΦΗ

Μυστήριο και το παιχνίδι ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Ο Λεβαδειακός κάνει καταπληκτικά πράγματα στο πρωτάθλημα και πιο εντυπωσιακό και από την τέταρτη θέση του είναι ότι έχει την επίθεση που στη Σούπερ Λίγκα σκοράρει πιο πολύ. Ομως και ο ΟΦΗ είναι ανεβασμένος, κυρίως γιατί ο Χρήστος Κόντης ξύπνησε τους επιθετικούς που βρήκε: ο Σανσίδο, ο Νους, και στο Περιστέρι ο Ταξιάρχης Φούντας ξαναβρήκαν τον εαυτό τους. Και ο ΟΦΗ είναι ομάδα Κυπέλλου: το έχει κερδίσει και μόλις πέρυσι αγωνίστηκε στον τελικό του αποκλείοντας τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν φαβορί. Ενώ ο Λεβαδειακός δεν θυμάται κανείς αν έχει ξαναβρεθεί τόσο μακριά στη διοργάνωση: όταν ο στόχος είναι η σωτηρία την παρατάς γρήγορα.

Τρίπολη

Είπα Τρίπολη και θέλω να θυμίσω πως σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει ένα εξ αναβολής ματς εκεί, που αν το κερδίσει θα προσπεράσει την ΑΕΚ και θα είναι πάλι πρώτος στη Σούπερ Λίγκα. Η Τρίπολη δεν είναι ποτέ εύκολη για τον Ολυμπιακό, ο Αστέρας που είναι προτελευταίος καίγεται για βαθμούς, στο προηγούμενο ματς του πρωταθλήματος έχασε από τον Ολυμπιακό με ένα γκολ του Γιαζίτζι στο 90′ και θα παίξει σκυλίσια άμυνα για να κρατήσει το μηδέν απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που σκοράρει δύσκολα. Κι όχι μόνο όταν λείπει ο Ελ Κααμπί που θα λείπει κι απόψε.

Λανουά

Ολοι έχουν τα προβλήματά τους. Ο ΠΑΟ έχει αλλάξει πολύ, ο ΠΑΟΚ μοιάζει εξαρτημένος από τον Κωνσταντέλια, ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει γκολ ακόμα κι όταν είναι καλός όπως στο ματς με την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ μοιάζει να έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα: με τη φασαρία που κάνει θα πείσει τους παίκτες της πρώτα από όλα ότι δεν μπορούν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Και γιατί η φασαρία στηρίζεται σε θεωρίες συνωμοσίας. Για παράδειγμα, στην τελευταία της ανακοίνωση καταγγέλλει τον αρχιδιαιτητή Λανουά γιατί ήταν παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Μπράγκα – Νότιγχαμ για το Γιουρόπα Λιγκ βλέποντας σύνδεση του Γάλλου «με μια ομάδα που ανήκει στον Μαρινάκη» όπως λένε οι ρεπόρτερ της ομάδας. Ο Λανουά είναι παρατηρητής διαιτησίας της UEFA πριν γίνει αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα: είναι κι αυτός ένας λόγος που η UEFA μας τον πρότεινε. Αν κάποιος με την παρουσία του στο ματς θα μπορούσε να έχει πρόβλημα (αν λέω…), αυτή ήταν η Μπράγα που όμως κέρδισε το ματς 2-0. Ο Μαρινάκης στο ματς αυτό δεν πήγε. Κι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει με ανακοίνωση ο Λανουά να φύγει. Καταλαβαίνω ότι η δουλειά του Αλέξη του Δέδε είναι δύσκολη. Αλλά δεν συμφωνώ με όσους λένε πως πληρώνεται απλά για να τρελάνει τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Καταγγελίες

Στο μεταξύ, διαβάζω σε ενημερωμένους ιστότοπους σχετικά με τα δικαστικά πως η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει και παράξενα προβλήματα που αφορούν συμβάσεις. Αντιγράφω. «Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε η εταιρεία Gendal Group κατήγγειλε την ΠΑΕ ΑΕΚ για αθέτηση συμφωνίας όσο αφορά την εκμετάλλευση πολλαπλών χώρων εστίασης στον χώρο της Allwyn Arena, έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς και για ανυπόστατες απαιτήσεις της ΠΑΕ απέναντι στην ενάγουσα εταιρεία. Η κορύφωση της αντιπαράθεσης ήρθε με τη διακοπή παροχής ρεύματος των χώρων που εκμεταλλεύεται η Gendal Group και με την τοποθέτηση προϊόντων και τραπεζοκαθισμάτων σε διάφορους χώρους του γηπέδου χωρίς να τηρείται κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας, όπως και η απασχόληση υπαλλήλων χωρίς άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας». Κακοί καιροί να έχεις προβλήματα με την Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά τα άλλα δικαίωση του Ηλιόπουλου: έρχονται μηνύσεις.