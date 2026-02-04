Στο γιαννιώτικο πάνελ της παρουσίασης της «Ιθάκης» θα βρεθεί κι ο Γιώργος Μπουλμπασάκος. Αυτός που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ στα μέσα Ιανουαρίου (επειδή πλέον είναι αργά, κατά τη δική του πολιτική εκτίμηση, ο συγκεκριμένος χώρος να ξαναγίνει πρωταγωνιστής) αλλά φεύγοντας, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα για την ανασύνθεση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης από άλλα μετερίζια. Μάλλον, βέβαια, διάλεξε το τσιπρικό οχυρό παραβλέποντας πως η δημοσκοπική πείνα κάστρα πολεμά και κάστρα παραδίνει.

Μαϊμούδες

«Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και καμαρώνουμε γι’ αυτό. Γιατί είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι να λέτε ότι εμείς και τα ζώα έχουμε κοινό πρόγονο;», κήρυξε από τηλεοπτικού άμβωνος ο Δημήτρης Νατσιός. Και για όποιον δεν κατάλαβε πού κλίνει το γόνυ, προσέθεσε «η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης, εμείς είμαστε τέκνα πιστά». Γι’ αυτό πρέπει να φοβούνται οι ψηφοφόροι τους πολιτικούς του ενός βιβλίου: γιατί υπάρχει πάντα κίνδυνος οι μαϊμούδες να καταλάβουν το τσίρκο.

Μηνύσεις

Στη νέα κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου και Αδωνη υπάρχουν γάιδαροι, κότες, εξώδικα, και μηνύσεις. Ο ένας δήλωσε ότι όλη η τοξικότητα θα επιστραφεί στην άλλη κι η άλλη του υποσχέθηκε να τον κάνει να καταλάβει με τρόπο δικαστικό. Πάντως, όταν δύο σοσιαλμιντιακά (και μιντιακά) τέρατα συγκρούονται έτσι, οι μόνες που κερδίζουν είναι η πόλωση κι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Πόσο να αντέξει τα χαρακτηριστικά ηχοχρώματα των φωνών του υπουργού και της πολιτικής αρχηγού ο μέσος τηλεθεατής άλλωστε;

Δικτατορίσκοι

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, να με δείρετε κιόλας. Α.Ν.: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Ζ.Κ.: Δικτατορίσκοι! Α.Ν.: Δικτατορία θα επιβάλετε εσείς, εάν ποτέ συμβεί. Η στιχομυθία είναι από τη χθεσινή τελευταία μέρα των εργασιών της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραθέτω ως απόδειξη της εις βάθος διερεύνησης του σκανδάλου. Οποιαδήποτε ομοιότητα του ύφους που επικράτησε στις συνεδριάσεις της με εκείνο που κυριαρχεί στα τηλεπαράθυρα δεν είναι συμπτωματική.