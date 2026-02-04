Ισως είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ενας αθλητής που αύριο συμπληρώνει τα 41 του χρόνια αλλά συνεχίζει να εισπράττει 635 ευρώ για κάθε λεπτό που περνά – μέχρι να ολοκληρώσω το άρθρο θα έχει στην τσέπη του 38.000 ευρώ! – αποφάσισε να απεργήσει γιατί τα αφεντικά του δεν επιτρέπουν στην ομάδα του να κάνει ακριβές μεταγραφές. Πρωταγωνιστής σ’ αυτή την μπουρλέσκ κατάσταση είναι φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής του κόσμου τα τελευταία χρόνια. Μόνο ως αστείο θα μπορούσε να εκληφθεί η ενέργειά του να απέχει από το τελευταίο παιχνίδι της Αλ Νασρ προκειμένου να στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας στο περίφημο Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων (PIF) αλλά και να απειλήσει έμμεσα με αποχώρηση το καλοκαίρι.

Η μεγαλύτερη πλάκα στην ιστορία είναι ο πορτογαλικός Τύπος που αναπαράγει πως ο γερο-Ρονάλντο μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη ή το MLS. Μα καλά, τον θεωρούν τόσο μεγάλο κορόιδο να αφήσει το χρυσάφι και τα εύκολα γκολ τώρα που πλησιάζει να τα χιλιάσει για να πάει σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στα οποία θα βλέπει το τέρμα με το κιάλι;

Και τον περασμένο Μάιο τα ίδια έκανε διαρρέοντας πως θα φύγει από τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να διαπραγματευτεί ένα ακόμα χρυσό συμβόλαιο.

Στο τελευταίο του καπρίτσιο πιθανόν να προκλήθηκε από τη μεταγραφή του Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχαντ στην Αλ Χιλάλ αλλά και την υποβάθμιση δύο κολλητών του συμπατριωτών που κατείχαν διευθυντικές θέσεις στο μάνατζμεντ του κλαμπ. Στο βάθος ωστόσο βρίσκεται η φιγούρα του Λιονέλ Μέσι ο οποίος σε αντιδιαστολή με τον CR7 έχει σαρώσει όλους τους τίτλους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι γνώστες του θέματος σχολίασαν στα social media πως η Αλ Νασρ δεν μπορεί να κινηθεί άνετα στο μεταγραφικό μέτωπο γιατί το χρυσαφένιο συμβόλαιο του Ρονάλντο αντιστοιχεί σε έξι συμβόλαια σπουδαίων παικτών. Με άλλα λόγια, ο Πορτογάλος είναι αυτός που τραβά όλους τους χυμούς από το δέντρο και δεν του επιτρέπει να δώσει καρπούς. Είναι επίσης μύθος πως ο Ρονάλντο βοήθησε ώστε να γίνει δημοφιλές το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού όπως αποδεικνύεται από τους αριθμούς, μόλις 54 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα έσοδά του από τις χορηγίες στα χρόνια που μιμείται τον Λόρενς της Αραβίας.