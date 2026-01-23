Η γκολάρα του Ζαρουρί έστειλε τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ του Europa League! Ο Μαροκινός έδωσε τον βαθμό στους Πράσινους που απέσπασαν ισοπαλία με 1-1 στην Ουγγαρία από τη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase και τους γλίτωσε από μεγάλους μπελάδες ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρόμα την επόμενη εβδομάδα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έφτασε πιο κοντά στο γκολ, αλλά σε δύο περιπτώσεις ο Πελίστρι δεν κατάφερε να σκοράρει σε τετ α τετ. Στο 11′ ο Σφιντέρσκι βρήκε ωραία τον Ουρουγουανό που απέφυγε δύο αντιπάλους και από θέση βολής μέσα στην περιοχή κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια με απογοητευτικό τελείωμα. Στο 28′ ήταν ο Μπακασέτας που έβγαλε ωραία μπαλιά στον χώρο για τον Πελίστρι, ο οποίος άνοιξε αυτή τη φορά το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Γκροφ να μπλοκάρει την μπάλα. Στον αντίποδα, οι Ούγγροι είχαν κάποιες καλές στιγμές στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά τον Λαφόν.

Οι Πράσινοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και έχασαν δύο σπουδαίες ευκαιρίες, με τον Γκροφ να σταματά τόσο το σουτ του Πάλμερ-Μπράουν στο 54′ όσο και την κεφαλιά του Κυριακόπουλου τρία λεπτά μετά. Στο 58′ ο Πάλμερ έκανε χέρι στην περιοχή, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι μέσω VAR και ο Γιουσούφ εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0 στο 62′. Στη συνέχεια το ματς έγινε άναρχο, ο Παναθηναϊκός έδειχνε επηρεασμένος από το γκολ μέχρι που φτάσαμε στο 86′ όταν ο Ζαρουρί με τρομερό σουτ έκανε το 1-1, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Μάλιστα στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι έψαξαν και την ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Φερεντσβάρος (Κιν): Γκροφ, Σισέ, Σάλαϊ, Ράεμακερς, Μακρέτσκις, Καντού, Λέβι (73′ Οτβος), Ρομάο, Κανιτσόφσκι, Γιουσούφ (80′ Ζόζεφ), Ζακαρίασεν.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν (74′ Κώτσιρας), Ινγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (84′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια, Σάντσες (74′ Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (90′ + 2′ Ταμπόρδα).