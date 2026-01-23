Από την Τετάρτη το βράδυ που ολοκληρώθηκε η έβδομη αγωνιστική της league phase του Τσάμπιονς Λιγκ έχει πλημμυρίσει ο αθλητικός Τύπος, γραπτός και ηλεκτρονικός, από σενάρια που σχετίζονται με την ολοκλήρωσή της και αφορούν φυσικά τον Ολυμπιακό. Οντως τρία αποτελέσματα (η ισοπαλία της Νάπολι με την Κοπεγχάγη, η νίκη της Καραμπάγκ επί της Αϊντραχτ και κυρίως η επικράτηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Μπέργκαμο επί της Αταλάντα) δημιουργούν μια εντυπωσιακή βαθμολογία στην οποία είναι δύσκολο να βρεις πάνω από έξι βαθμολογικά αδιάφορες ομάδες την τελευταία αγωνιστική. Τέτοιες είναι η Αρσεναλ και η Μπάγερν Μονάχου (που θα είναι στην πρώτη και στη δεύτερη θέση) και η Βιγιαρεάλ, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, η Σλάβια Πράγας και η Καϊράτ που έχουν αποκλειστεί. Ολες οι υπόλοιπες την τελευταία αγωνιστική θα κυνηγήσουν αποτελέσματα που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τις θέσεις που έχουν ή να τις βελτιώσουν. Αλλά τα σενάρια αυτά απασχολούν τους αθλητικογράφους κι όχι τις ομάδες – ειδικά όσες έχουν κίνητρα. Ο προπονητής και οι παίκτες του Ολυμπιακού π.χ. δεν πρέπει καθόλου να ασχολούνται με το αν η ομάδα μπορεί να προκριθεί και ύστερα από ήττα ή αν αρκεί η ισοπαλία κ.λπ. Πρέπει να προσπαθήσουν να κερδίσουν χωρίς καν να κοιτάξουν τη βαθμολογία. Κι αυτό πιστεύει και ο Μεντιλίμπαρ.

Ζιοβάνι

Αντίθετα με ρεπόρτερ και αθλητικογράφους γενικότερα που ασχολούνται με τα πάντα οι παίκτες ειδικά ελάχιστα κοιτάζουν βαθμολογίες, προγράμματα κ.λπ. Ο Ζιοβάνι δεν καταλάβαινε ούτε καν τη διαφορά ελληνικών και διεθνών υποχρεώσεων: ειδικά τα πρώτα του χρόνια στην Ευρώπη στο μυαλό του όλα τα ματς ήταν ίδια κι απλά, όπως έλεγε, «σε αυτά που γίνονταν στη μέση της εβδομάδας είχε πιο πολύ κόσμο». Αλλά ας μην πάμε τόσο πίσω. Πρόσφατα ο ΠΑΟ αγωνίστηκε με την Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδος. Αν την κέρδιζε με δυο γκολ διαφορά θα είχε πιο εύκολους αντιπάλους στη συνέχεια. Υπήρξε και μια σχετική επισήμανση από τον Μπενίτεθ. Ουδείς ασχολήθηκε. Το ματς έληξε 1-2 και ο ΠΑΟ αφού βρήκε τον Αρη θα έχει στη συνέχεια αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Αν είχε βάλει απλά ένα γκολ παραπάνω στην Καβάλα θα τους είχε αποφύγει και τους δύο.

Αυτονομιστές

Αναμφίβολα το ματς που έμπλεξε περισσότερο από όλα τη βαθμολογία της legaue phase του Τσάμπιονς Λιγκ είναι η νίκη της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Μπέργκαμο. Η ομάδα του Βαλβέρδε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχανε με 1-0 και ήταν εκτός διοργάνωσης καθώς είχε μόλις 5 βαθμούς. Στο τέλος του ματς κερδίζοντας με 3-2 βρέθηκε με 8 βαθμούς και εντός της πρώτης 24άδας: αν κερδίσει στην έδρα της τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας συνεχίζει. Στην Ιταλία το αποτέλεσμα προκάλεσε μια σχετική έκπληξη και διακινήθηκε στα ΜΜΕ του Μπέργκαμο μια θεωρία συνωμοσίας αρκετά ενδιαφέρουσα. Ενα κλαμπ οπαδών της Αταλάντα είναι αδελφοποιημένο με τα κλαμπ των οπαδών της Αθλέτικ χρόνια τώρα. Ολους τους συνδέει η αγάπη για τον αυτονομισμό.

Οι οπαδοί της Αταλάντα είναι φανατικοί της ιταλικής Λέγκας του Βορρά, του γνωστού πολιτικού χώρου που θέλει τον διαμελισμό της Ιταλίας ή τουλάχιστον μια φεντεραλιστική οργάνωση – τρία αυτόνομα κράτη στη συσκευασία του ενός. Οι Βάσκοι έχουν επίσης γράψει ιστορία με τα αυτονομιστικά πάθη τους. Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, οι μπεργκαμάσκοι οπαδοί πίεσαν να υπάρξει μια καλή αντιμετώπιση των «αδερφών» Βάσκων και την εξασφάλισαν. Μου ακούγεται λίγο τρελό. Αν και είναι γεγονός ότι σε ολόκληρη την Ιταλία μόνο στο Μπέργκαμο υπάρχει κλαμπ οπαδών της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Συζητήσεις

Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει συζητήσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ και το ματς στο Αμστερνταμ και για να μην αποπροσανατολιστούν εντελώς οι παίκτες του και πάνε στο ματς με τον Βόλο το Σάββατο χωρίς μυαλό. Ο Βάσκος θα χρησιμοποιήσει όλους τους αναπληρωματικούς του – αναμένονται στη βασική ενδεκάδα εννέα διαφορετικοί παίκτες από αυτούς που ξεκίνησαν στο ματς με τη Λεβερκούζεν. Με αναπληρωματικούς αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός με τον Βόλο και στο Κύπελλο αλλά τότε αναπληρωματικούς είχε κι ο Βόλος κι ήταν κι αυτός ένας λόγος που το ματς έληξε 5-0. Τώρα το πράγμα θα είναι διαφορετικό: ο Βόλος θα έχει τους βασικούς του στους οποίους ο δήμαρχος – ιδιοκτήτης Αχιλλέας Μπέος έχει ρίξει πρόστιμο για την ήττα από τον Ατρόμητο την περασμένη Δευτέρα. Τα πρόστιμα συχνά ξυπνάνε μια ομάδα: ο Βόλος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος μοιάζει σε χειμερία νάρκη.

Φρεσκάδα

Από την άλλη ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν είδε τις ευεργετικές ιδιότητες της αναβολής του ματς με τον Αστέρα Τρίπολης: ο Ολυμπιακός έχοντας μια ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για το παιχνίδι έτρεχε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει άλλη αναβολή κι ο προπονητής πρέπει να βρει τρόπο να έχει βασικούς με αθλητική φρεσκάδα την Τετάρτη στην Αρένα του Αμστερνταμ.

Σειρά

Μια και θυμήθηκα την αναβολή πρέπει να πω ότι ο ορισμός του ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου δημιούργησε στον Ολυμπιακό μια ακόμα δύσκολη εβδομάδα: έχει πλέον στη σειρά το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Opap Arena», ακολουθεί η δύσκολη Τρίπολη και η εβδομάδα εκείνη θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Επειδή πολλοί απορούν γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα το ματς ΠΑΟ – ΟΦΗ που αναβλήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ ορίστηκε ήδη το Αστέρας – Ολυμπιακός που αναβλήθηκε μια εβδομάδα πριν πρέπει να πω ότι όταν υπάρχει αναβολή ο αγώνας ορίζεται στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία. Κι όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, εξαιτίας των παιχνιδιών του Κυπέλλου και των ευρωπαϊκών αγώνων, διαθέσιμη ημερομηνία για το ΠΑΟ – ΟΦΗ δεν υπήρχε! Στις ασκήσεις επί χάρτου που έχουν γίνει στη λίγκα για το πότε θα γίνει το ματς, το συμπέρασμα ήταν πως αν ο ΠΑΟ αποκλείονταν στο Γιουρόπα Λιγκ το ματς μπορούσε να γίνει στις 18 Φεβρουαρίου που δεν υπάρχουν ματς Κυπέλλου. Αν ο ΠΑΟ συνεχίσει στην Ευρώπη θα πάει πιο πίσω. Η ημερομηνία για τον Ολυμπιακό βρέθηκε εξαιτίας του αποκλεισμού του στο Κύπελλο.

Κύριοι

Κάποιος θα πει ότι υπήρχαν ελεύθερες Τετάρτες τις μέρες των Χριστουγέννων. Πολύ σωστά. Αλλά υπήρχε στη Λίγκα μια συμφωνία κυρίων να μη γίνουν εξ αναβολής ματς μέσα στις γιορτές και γιατί υπήρχαν παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και ναι, στη Λίγκα υπάρχουν κύριοι…