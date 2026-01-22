Μοιάζει με το Αίνιγμα της Σφίγγας. Πόσους βαθμούς χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ; Ολοι αναφέρονται στην περυσινή σεζόν αλλά ξεχνούν κάτι πολύ σημαντικό: πως η Μάντσεστερ Σίτι που προκρίθηκε ως 20η στην κατάταξη είχε τους ίδιους βαθμούς (11) με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ που αποκλείστηκε ως 25η.

Επομένως στο ποδοσφαιρικό Αίνιγμα της Σφίγγας δεν αρκεί να μαντέψεις τους βαθμούς αλλά και τα τέρματα. Αρα, οποιαδήποτε εκτίμηση κινδυνεύει να διαψευστεί.

Μπορεί για παράδειγμα ο Ολυμπιακός να νικήσει τον Αγιαξ, αλλά οι 11 βαθμοί να μην του αρκούν για να συνεχίσει στη διοργάνωση. Μπορεί επίσης να αποσπάσει ισοπαλία και να πάρει το χρυσό εισιτήριο. Η ρευστότητα των προγνωστικών οφείλεται στις ισοβαθμίες πολλών ομάδων που κρίνονται από τις διαφορές τερμάτων και στο πρόγραμμά τους στην τελευταία αγωνιστική. Η Αϊντχόφεν για παράδειγμα, που ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό θα πάει στην έδρα της Νιουκάστλ, η Νάπολι θα υποδεχτεί την Τσέλσι και η Κοπεγχάγη θα πατήσει το χορτάρι του Καμπ Νου.

Είναι έτσι φτιαγμένο το format ώστε δεν αφήνει καμία ομάδα αδιάφορη στο φινάλε, πλην της Αρσεναλ που έχει εξασφαλισμένη μία από τις δύο πρώτες θέσεις που της επιτρέπουν να είναι γηπεδούχος σε όλες τις νοκάουτ φάσεις και να αποφύγει τη δεύτερη ισχυρότερη μέχρι τον τελικό.

Το μόνο βέβαιο είναι πως με τη νίκη επί της Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός κατάφερε να παραμείνει ζωντανός μέχρι την τελευταία βραδιά της επόμενης Τετάρτης που θα εξελιχθεί σε θρίλερ. Οχι μόνο μία νίκη αλλά και ένα γκολ μπορεί να στείλει μια ομάδα στον παράδεισο ή στην κόλαση. Το «μηδέν» που κράτησε ο Τζολάκης στην εστία του είναι το ίδιο σημαντικό με τα τέρματα που πέτυχαν οι Κοστίνια και Ταρέμι.

Τις επόμενες ημέρες θα γραφτούν πολλά για τον Αγιαξ, για την αγωνιστική του κρίση και τις αδυναμίες του. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κλείσει τα αφτιά του και να προσέλθει με ταπεινότητα στην Αρένα του Γιόχαν Κρόιφ γιατί απέναντί του θα βρει μια ομάδα περήφανη, με τεράστια ιστορία και παίκτες που μπορεί να μην είναι διάσημοι όπως οι προκάτοχοί τους αλλά διψούν για διάκριση και μία καλή μεταγραφή. Υπάρχει επίσης το κίνητρο μιας πιθανής πρόκρισης.