H πρόεδρος της Κομισιόν είπε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η Ευρώπη προτιμάει τον διάλογο και τις λύσεις αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένη να δράσει, εφόσον χρειαστεί, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται πλέον περισσότερο αποφασισμένοι να σκληρύνουν την αντίδρασή τους – οι συζητήσεις για τη χρήση του εμπορικού μπαζούκας, για παράδειγμα, ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτές τις ημέρες –, αν ο αμερικανός πρόεδρος δεν κάνει ένα βήμα πίσω από τις απειλές που εκτοξεύει για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Η τέλεια καταιγίδα στις βορειοατλαντικές σχέσεις έχει ήδη ξεκινήσει.

Κανείς επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν αμφισβητεί ότι την έχει προκαλέσει ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν έχει καμία σημασία ποιος φέρει την ευθύνη. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο πως για να αποφύγει η ΕΕ τις διαρκείς ταπεινώσεις από τις ΗΠΑ πρέπει να εμφανίσει ένα ισχυρό αποτρεπτικό «όπλο». Ενα «όπλο» που θα καταστήσει σαφές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ότι αποτελεί ισότιμη συνομιλήτρια. Για να το κάνει αυτό, όμως, οφείλουν πρώτα να συνασπιστούν τα μέλη της και να συμφωνήσουν ότι απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε κοινή, ευρωπαϊκή, διαχείριση της παρούσας πολυεπίπεδης κρίσης.

Κάθε κράτος – μέλος του μπλοκ καλείται να συνειδητοποιήσει ότι μόνο ένα κοινό μέλλον μπορεί να διασφαλίσει την πορεία της οικονομίας του, καθώς και την ίδια την εθνική του ασφάλεια. Κανένα τους δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί χωρίς τη βοήθεια των άλλων στις προκλήσεις που τους βάζει η Ουάσιγκτον. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, άλλωστε, επιβεβαιώνουν – δυστυχώς με άσχημο τρόπο – πως η γεωπολιτική ισχύς της Ευρώπης είναι εφικτή μόνο μέσα από την ειλικρινή και ουσιαστική ένωση.