Το δεύτερο παιχνίδι στην πρώτη πολύ απαιτητική εβδομάδα της νέας σεζόν για την ΑΕΚ έφτασε καθώς το απόγευμα (17.00) η Ενωση θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στην «Αγια-Σοφιά» για νοκάουτ προημιτελικό του Κυπέλλου. Με τους Κρητικούς έκλεισε την προηγούμενη χρονιά στο γήπεδό της η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τους Κρητικούς ανοίγει και τη νέα. Μόνο που σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν περιθώρια για τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη στα 90 λεπτά. Απέναντι στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ήταν η πρώτη πραγματικά καλή εμφάνιση του Δικεφάλου σε αυτό το σερί νικών που «έτρεξε» στο φινάλε του 2025. Τη σημασία του ματς τόνισε ο σέρβος τεχνικός μιλώντας στην Cosmote TV όπου μεταξύ άλλων είπε απευθυνόμενος στον κόσμο της ομάδας πως «όσοι αγαπούν την ΑΕΚ πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν. Η υποστήριξή τους θα σημαίνει πολλά για την ομάδα μας».

Μπορεί το 1-0 με το γκολ του Πινέδα να ήταν φτωχό, αλλά σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ έπαιξε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο και ήταν ουσιαστικά προάγγελος για όσα θα ακολουθούσαν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα η Ενωση προέρχεται από γκέλα και κακή εμφάνιση κόντρα στον Αρη για το πρωτάθλημα και θέλει να κάνει μία νέα αρχή απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Κόντη. Στο πλαίσιο της διαχείρισης ο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, με τον Καλοσκάμη να είναι ο ένας που αναμένεται να ξεκινήσει βασικός σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Κόντρα στον Αρη ο σέρβος τεχνικός κράτησε τον νεαρό άσο στον πάγκο καθώς δεν ήθελε να ρισκάρει ενόψει ΟΦΗ.

Εμπιστοσύνη στον Καλοσκάμη

Ουσιαστικά ο Καλοσκάμης είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να σταθεί στην εντεκάδα και πληροί τα κριτήρια για τον κανονισμό στο Κύπελλο που θέλει στην εντεκάδα έναν έλληνα ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο. Ο Καλοσκάμης ήταν βασικός στα τελευταία ματς πρωταθλήματος πριν από τη διακοπή, ωστόσο σε εκείνο το 2-1 με τον ΟΦΗ δεν ήταν καλός και είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο με το σκορ στο 0-1. Αντίθετα είχε πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση στο 2-0 απέναντι στους Κρητικούς για τη league phase του Κυπέλλου όπου είχε δώσει ασίστ στο πρώτο γκολ του Περέιρα.

Αν κάτι λείπει μέχρι τώρα από τον Καλοσκάμη είναι η σταθερότητα, ωστόσο ο Νίκολιτς του δείχνει εμπιστοσύνη. Στο μεταξύ, η ΑΕΚ ψάχνει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μήπως και καταφέρει να πάρει κάποιον νεαρό έλληνα που θα μπορεί να υπολογίζεται και για το Κύπελλο καθώς πέρα από τον Καλοσκάμη υπάρχουν λύσεις τύπου Κοσίδη ο οποίος πήρε χρόνο μόνο κόντρα σε Αιγάλεω και Ηλιούπολη. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει άλλος και όσο η Ενωση θα προχωρά στη διοργάνωση θα είναι όλο και μεγαλύτερο το ρίσκο να έχει μόνο τον Καλοσκάμη για εντεκάδα. Εκατσε και η αναποδιά με τον σοβαρό τραυματισμό του Καραργύρη που θα μπορούσε να είναι και αυτός μία λύση, αν και με την προσθήκη του Βάργκα, δεν θα ήταν εύκολο να βρει χώρο.

Παρεμπιπτόντως, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο ούγγρος φορ ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός σήμερα, τρεις μέρες μετά το ντεμπούτο του κόντρα στον Αρη όπου πέρασε αλλαγή στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί σε κάποια φάση. Τα καλά νέα για τον Νίκολιτς είναι πως θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ρότα που προπονήθηκε κανονικά μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε παραμονές του ματς με τον Αρη. Σε φουλ ρυθμούς έχουν επιστρέψει πλέον και οι Ζίνι, Πιερό και είναι στην κρίση του Νίκολιτς αν θα τους πάρει στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ο μόνος που παραμένει εκτός είναι ο Περέιρα που και αυτός μετρά όμως αντίστροφα για την επιστροφή στη δράση.

Χωρίς προβλήματα ο ΟΦΗ

Οσον αφορά στον ΟΦΗ, ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς προβλήματα πέρα από αυτό του Ταξιάρχη Φούντα που ήταν γνωστό πως δεν θα προλάβει το παιχνίδι. Η ψυχολογία είναι στα ύψη μετά τα τελευταία αποτελέσματα και τις καλές εμφανίσεις, με τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του να πιστεύουν πως μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην ΑΕΚ. Δεν πάει άλλωστε πολύ καιρός από την οριακή ήττα του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο τελευταίο παιχνίδι του 2025. Αυτή τη φορά οι Κρητικοί θα έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους καθώς οι Κιτρινόμαυροι άνοιξαν τη Θύρα 48 της «Αγιά-Σοφιάς» για τους φιλοξενούμενους.