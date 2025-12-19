«Το γεγονός ότι αυτός που τον τραμπούκισε ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας (με μεγάλες πιθανότητες να είχε εκλεγεί) αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σήψη της πολιτικής και της Αριστεράς στα κόμματα που επικαλούνται το όνομά της» αποφάνθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Κατανοητή η απογοήτευσή του με τον χώρο. Μεταξύ μας, όμως, το πρόβλημα δεν είναι και τόσο βαθύ. Απλά, κι οι αριστεροί μπορούν να είναι τόσο επιφανειακοί όσο όλοι οι σελέμπριτι των σόσιαλ μίντια στους οποίους καταφεύγουν για να ψαρέψουν ψήφους.

Πόλεμος

Η Θεοδώρα Τζάκρη καθησύχασε τους απανταχού λάτρεις του παραπολιτικού κιτς. Το Κίνημα Δημοκρατίας δεν διαλύεται, είπε. «Συσταθήκαμε», εξήγησε, «για να “πολεμήσουμε” το καθεστώς που αφαιρεί το οξυγόνο και τη ζωή από τους έλληνες πολίτες, τη διαφθορά που διαβρώνει τα θεμέλια του έθνους και για να “πολεμήσουμε” για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου». Είμαι βέβαιος πως θα καταφέρουν να τον τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο με τον πιο σίγουρο τρόπο: ηττώμενοι από το τέρας του κάρμα.

Εντολή

Ο συριζαίος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι γνωστό πως πήγε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα αντί να πάει στη Βουλή να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αν απορεί κανείς γιατί επέλεξε να μη βρεθεί σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική υποχρέωση, έδωσε ο ίδιος την απάντηση: «Η εντολή των ψηφοφόρων μου ήταν να βρεθώ στην εκδήλωση» δήλωσε. Δεν ξέρω αν του το παρήγγειλαν και οι 11.940 που τον σταύρωσαν το 2023. Αλλά μπορώ να υποθέσω ότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που ξέρουν τι θέλουν επειδή ξέρουν τι θέλουν οι άλλοι.

Απόψεις

Αυτή την εβδομάδα ο Μάκης Βορίδης διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο με τους αγρότες και έχει ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους. Τι κι αν την προηγουμένη αναρωτιόταν αν έχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Εξάλλου, το σύνηθες στην πολιτική είναι μια κυβερνητική έδρα να συγχωρεί τους βουλευτές της συμπολίτευσης όταν δεν συμφωνούν με τις δικές τους απόψεις. Οχι όταν δεν συμφωνούν με την άποψη που εκφράζεται στην επίσημη κομματική γραμμή.