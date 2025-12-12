Σύμφωνα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, «είναι σαφές ότι πλέον δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους βουλευτές τους. Οι άλλοτε υποστράτηγοι αναρωτιούνται αν “έχουμε στρατηγική;”». Ο συριζαίος δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που του πρόσφερε η εμφάνιση του Μάκη Βορίδη στην ενημέρωση των γαλάζιων από τον Τσιάρα. Ωστόσο, έκανε διάφορες κλισέ παρατηρήσεις για «τον σκληρό μηχανισμό προπαγάνδας» χωρίς να αναρωτηθεί το σημαντικότερο: είναι άραγε πλέον έτοιμοι οι πρώην επιτελείς να υπονομεύσουν το νυν κυβερνητικό επιτελείο;

Κηδειόχαρτο

Το κηδειόχαρτο σε μέγεθος πόστερ που σήκωσε έξω από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζει η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το μέλος της κι εκπρόσωπος των Σερρών στην εθνική αντιπροσωπεία, Κώστας Μπούμπας, έγραφε «κηδεία: πρωτογενής τομέας, γεωργοί – κτηνοτρόφοι. Συγγενείς: δευτερογενής και τριτογενής τομέας. Τέκνα: κάθε έλληνας πολίτης». Πάντως, από έναν βουλευτή του Βελόπουλου θα περίμενε κανείς ένα πιο ευφάνταστο δρώμενο. Ο αρχηγός του έχει θέσει ψηλά τον πήχη του σόου, άλλωστε.

Ονομα

Πριν αρχίσει το ματσάκι με την Κωνσταντοπούλου, ο Γιώργος Ξυλούρης έκανε προπόνηση με τον Νάσο Ηλιόπουλο. Μόλις ο νεοαριστερός τον αποκάλεσε «Φραπέ», εκείνος απάντησε «έχω όνομα, το “Φραπέ” κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος κι έχω όνομα». Ο βουλευτής ανταπάντησε «δεν θα μου σηκώνετε το χέρι και δεν θα μου κλείνετε απειλητικά το μάτι. Σας είπα τι λένε οι αγρότες στα μπλόκα». Μεταξύ μας, θα ήταν καλύτερα να είχε αφήσει αυτού του είδους τις ανακριτικές μεθόδους στη Ζωή. Ξέρει καλύτερα να εξαντλεί τους εξεταζόμενους.

Σειρά

Η Λίλι Κόλινς είπε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον ότι ο έλληνας Πρωθυπουργός γυρίζει σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά του Netflix στην οποία εκείνη πρωταγωνιστεί μαζί με τη σύζυγό του. Κι όπως πληροφόρησε τους τηλεθεατές, μόλις το έμαθε είπε «τιιιι; Επειτα από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, εννοείς το να διοικείς την Ελλάδα, επιστρέφεις στο σπίτι και βλέπεις “Emily in Paris”; Δεν το περίμενα ποτέ αυτό». Γιατί όχι; Ο καθένας μπορεί να έχει μια ένοχη απόλαυση ή ανάγκη απόδρασης από την πραγματικότητα.