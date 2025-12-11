Επιδίωξη της Κομισιόν με τις προτάσεις για την απλοποίηση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων είναι να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ «με αποτελεσματικότερο, λιγότερο δαπανηρό και πιο έξυπνο τρόπο» δηλώνει η Τζέσικα Ρόσγουαλ, επίτροπος για το Περιβάλλον, την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ανταγωνιστική κυκλική οικονομία, στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών ευρωπαϊκών εντύπων στις Βρυξέλλες με αφορμή την παρουσίαση του επονομαζόμενου «περιβαλλοντικού omnibus». Παράλληλα, δηλώνει ότι γνωρίζει την κατάσταση με την έλλειψη νερού στη χώρα μας, επισημαίνοντας, πάντως ότι η κυβέρνηση δεν έχει απευθυνθεί στην ίδια για το ζήτημα αυτό.

«Παραμένουμε σταθεροί στην ατζέντα της πράσινης συμφωνίας και ταυτόχρονα επιδιώκουμε να το κάνουμε με πιο αποτελεσματικό, λιγότερο δαπανηρό και πιο έξυπνο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανονισμούς όπου χρειάζεται. Επικεντρωνόμαστε στην απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας» υποστηρίζει η Τζέσικα Ρόσγουαλ. Εκτιμά ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να μειώσουν το διοικητικό κόστος κατά περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις. Στο συγκεκριμένο omnibus, όπως αποκαλούνται οι δέσμες νομοθεσίας της ΕΕ που απλοποιούν πολλούς κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει προτάσεις για την κατάργηση αρκετών υποχρεώσεων υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τις βιομηχανίες να γνωστοποιούν δεδομένα για τη ρύπανση και τα απόβλητα. «Είναι ένα ισορροπημένο, στοχευμένο, φιλόδοξο πρόγραμμα. Παραμένουμε ισχυροί στους στόχους μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία που βλάπτει ή εμποδίζει την ανταγωνιστικότητά μας».

Ποιες οι κυριότερες παρεμβάσεις; «Εστιάζουμε στο πώς να ενισχύσουμε την κυκλικότητά μας» λέει η αρμόδια επίτροπος. «Εχουμε προτάσεις, για παράδειγμα, όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού. Σήμερα, ο κανονισμός για τα απόβλητα ορίζει ότι πρέπει να έχει έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σε κάθε κράτος-μέλος. Αυτό είναι κάτι που αφαιρούμε. Ενα άλλο στοιχείο που επίσης αφορά τον κανονισμό για τα απόβλητα είναι η βάση δεδομένων SKIP, την οποία σταματάμε». Επίσης η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υποχρέωσης για τις μεμονωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες να διατηρούν ξεχωριστά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ). Αντ’ αυτού, οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ένα ενιαίο, απλουστευμένο ΣΠΔ που θα καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις τους.

Ενα άλλο σκέλος που περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κομισιόν είναι η απλοποίηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές αερίων. «Παρακάμπτουμε ή σταματάμε μέρος του φόρτου αναφοράς σε αυτόν τον κανονισμό, κάτι που διευκολύνει πολλές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες και είναι επίσης χρήσιμο για τους αγρότες. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν αναφορές για την κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση νερού» επεξηγεί. Πρόσθετα μέτρα αφορούν τις αδειοδοτήσεις και αποσκοπούν στην απλούστευση των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων για βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. «Σήμερα πρέπει να γίνουν πολλές αιτήσεις αδειοδότησης υπό διαφορετικούς κανονισμούς. Τώρα λέμε στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να έχουν ένα σημείο εξυπηρέτησης. Λέμε επίσης ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ψηφιοποιήσει. Πρέπει επίσης να έχετε μικρότερες χρονικές περιόδους για το πόσον χρόνο μπορεί να διαρκέσουν οι διαδικασίες αυτές» τονίζει η Τζέσικα Ρόσγουαλ. Στόχος επίσης της Κομισιόν είναι να κάνει stress test σε πολλούς άλλους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, όπως στην Οδηγία-Πλαίσιο για τα Υδατα, για παράδειγμα, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής.

Η Τζέσικα Ρόσγουαλ αναφέρθηκε επίσης στον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης που δεν περιλαμβάνεται στο omnibus και έχει βρεθεί στο επίκεντρο εντάσεων και τριβών μεταξύ κρατών-μελών και της Κομισιόν. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη για το πώς να τον εφαρμόσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε και στη φύση, όχι μόνο λόγω του περιβάλλοντος, αλλά και για λόγους ασφάλειας, ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας. Οταν μιλάω με τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι όλα συμφωνούν σε αυτό. Αλλά πολλά κράτη-μέλη έχουν αναφέρει, καθώς και μέλη του Κοινοβουλίου, ότι το κόστος θα είναι υψηλό» επεξηγεί, λέγοντας ότι θα στείλει άμεσα σχετική επιστολή στα κράτη-μέλη. «Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν το επόμενο έτος ένα πρώτο προσχέδιο εφαρμογής. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ό,τι έχει ήδη γίνει» λέει, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει εργάζεται στο ζήτημα με στόχο να υπάρξει «ισορροπία» τόσο με το ευρωκοινοβούλιο όσο και με το Συμβούλιο.

Τι είπε για την έλλειψη νερού στην Ελλάδα; «Γνωρίζω την κατάσταση και σε ένα μέρος της Ελλάδας υπάρχει πραγματικά έλλειψη νερού. Γνωρίζουμε το πρόβλημα και από άλλα μέρη της Ευρώπης. Γι’ αυτό θέσαμε στο τραπέζι τη στρατηγική για την ανθεκτικότητα στο νερό, επειδή όλοι πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για το πώς να χρησιμοποιήσουμε το νερό πιο αποτελεσματικά. Διαθέτουμε πολλά διαφορετικά εργαλεία και δράσεις που θα βοηθήσουν όλη την Ευρώπη. Αλλά φυσικά έχουμε επίσης διαθέσει κονδύλια, όπως, για παράδειγμα, από το Ταμείο Συνοχής. Εξετάζουμε επίσης νέες τεχνικές για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις, διότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από τη Βόρεια Σουηδία, αλλά μπορεί να είναι πιο συγκρίσιμη με τη Μάλτα και την Κύπρο. Εχουμε πολλούς κανονισμούς για το νερό που πρέπει να εφαρμοστούν και γι’ αυτό ζητώ έναν δομημένο διάλογο με κάθε κράτος-μέλος. Εχω ήδη ξεκινήσει συναντήσεις με χώρες-μέλη ανά ομάδες. Η Ελλάδα δεν ήταν στην πρώτη ομάδα. Θα είναι στην τέταρτη ή την πέμπτη ομάδα» είπε. Στο ερώτημα αν η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή μαζί της για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, είπε «όχι με εμένα την ίδια, αλλά ίσως να έχει γίνει σε τεχνικό επίπεδο».