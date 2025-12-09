Τρέχω για να μπορέσω να αδειάσω το μυαλό μου και να γεμίσω τις «μπαταρίες» μου.

Τρέχω για να ενεργοποιήσω την ψυχή και το σώμα μου.

Τρέχω για να ανακαλύψω τον πιο δυναμικό εαυτό μου. Τρέχω για να ξεφύγω απ’ ό,τι με πληγώνει.

Τρέχω για να δραπετεύσω από τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μου και κάποιες φορές μέσα μου.

Τρέχω για να νιώθω ότι υπάρχω.

Τρέχω για να ζω και να υπάρχω καλύτερα.

Τρέχω για να συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου.

Τρέχω για να πατάξω τους δαίμονές μου.

Τρέχω για να χαμογελάω και να κρατάω μακριά το δάκρυ. Τρέχω για να συμβιβαστώ με το πέρασμα του χρόνου και να αποδεχτώ με θάρρος τα αναπόφευκτα γηρατειά.

Τρέχω για να γερνάω όμορφα.

Τρέχω για να κουβαλάω μέσα μου πάντα μια νεανική ψυχή.

Τρέχω για να νιώθω τη γη κάτω απ’ τα πόδια μου, κάθε φορά που πέφτω απ’ τα σύννεφα. Τρέχω για να ευχαριστιέμαι τον ύπνο μου το βράδυ, χωρίς να με περικυκλώνουν οι σκέψεις.

Τρέχω για μπορώ να απολαμβάνω χωρίς τύψεις την αγαπημένη μου σοκολάτα.

Τρέχω για να νιώθω κυρίαρχος στη ζωή μου και να ορίζω την κάθε στιγμή της με αποφασιστικότητα και τόλμη.

Τρέχω για να απολαμβάνω το μεγαλείο της φύσης που υπάρχει διάχυτο μέσα μου κι έξω μου.

Τρέχω για να μη σκοντάφτω πάνω στον φόβο και την ανασφάλεια που μου γεννά η πραγματικότητα.

Τρέχω για να τροφοδοτώ το μυαλό μου με ωραίες εικόνες, σκέψεις και θετικά συναισθήματα.

Τρέχω για να μην παραδοθώ στα προβλήματα και στους μαύρους «σκύλους» της κατάθλιψης που καιροφυλακτούν.

Τρέχω για να ανακαλύψω τον εαυτό μου και όλα όσα αγνοούσα γι’ αυτόν τα χρόνια που δεν έτρεχα.

Τρέχω για να με εκπλήσσω θετικά κάθε φορά που ξεπερνάω τα όριά μου και πάω το σώμα και την ψυχή μου ένα βήμα πιο πέρα.

Τρέχω για να νιώθω ελεύθερος άνθρωπος.

Τρέχω για να θυμάμαι όσα η απαιτητική πραγματικότητα σε κάνει να ξεχνάς.

Τρέχω για να ξεχνώ αυτά που με βασανίζουν να θυμάμαι. Τρέχω για να κρατιέμαι μακριά από κάθε μορφή εξάρτησης.

Τρέχω για να αισθάνομαι δυνατός μες στην αδυναμία μου.

Τρέχω για να μπορώ να διαλογίζομαι, αλλά και να προσεύχομαι. Τρέχω για να έχω έναν επιπλέον λόγο να ζω.

Τρέχω για να νιώθω ζωντανός. Τρέχω για να μπορώ να ζω την αγωνία και τη συγκίνηση που προκαλεί ο τερματισμός σε έναν μαραθώνιο.

Τρέχω για να μπορώ να αγωνίζομαι.

Τρέχω για να αποδείξω στον εαυτό μου και κατ’ επέκταση στους άλλους ότι, όσο δύσκολη και να ‘ναι η ζωή μας, αξίζει να το παλεύουμε.

Τρέχω για να μπορώ να είμαι πρωταθλητής στη ζωή μου.

Τρέχω γιατί το οφείλω στον εαυτό μου.

Τρέχω για να είμαι ο εαυτός μου και μόνον Αυτός. Τρέχω γιατί έτσι μου αρέσει και σε όποιον αρέσει!

Γνωστός στους περισσότερους «παλιούς» του δρομικού κινήματος, ο Γιώργος Τριανταφύλλου είναι βετεράνος αθλητής – τρέχει εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια. Θα τον δει κανείς να προπονείται καθημερινά, ακούραστος, πέριξ του Μπαρουτάδικου στο Αιγάλεω και του Βοτανικού Κήπου στο Χαϊδάρι