Ο Λάζαρος Λάμπρου πραγματοποιεί μια καταπληκτική σεζόν και είναι αυτός που οδηγεί τον Βόλο στα υψηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Με ένα δικό του γκολ, το πέμπτο για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας τη φετινή χρονιά, ο Βόλος πέρασε από το Ηράκλειο επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ και επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό την περασμένη Δευτέρα. Εντός πεντάδας οι Βολιώτες, πισωγύρισμα για τον ΟΦΗ που δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη νίκη του απέναντι στη Λάρισα και παραμένει πολύ κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.

Οι Θεσσαλοί ήταν εκείνοι που από το ξεκίνημα είχαν τον έλεγχο της συνάντησης, υπήρξαν πιο απειλητικοί και δημιούργησαν ευκαιρίες για να προηγηθούν. Η πρώτη ευκαιρία ήρθε από τον Λάμπρου στο 26′ όταν ο Λαμπρόπουλος κατάφερε και έδιωξε το πλασέ του πριν περάσει τη γραμή, ενώ στο 30′ ο Βόλος είχε δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζόκα. Τελικά το γκολ ήρθε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Μαρτίνες βρήκε τον Λάμπρου, ο οποίος βγήκε απέναντι στον Λίλο και πλάσαρε σωστά για το 0-1, με τον έλληνα επιθετικό να μην πανηγυρίζει το γκολ του λόγω του περάσματος που είχε από τον ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης πέρασε στο γήπεδο τον Νους για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, εκείνος σκόραρε στις καθυστερήσεις, ωστόσο ο Σαλσίδο ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε, με το 1-0 υπέρ του Βόλου να παραμένει μέχρι το φινάλε.

«Η ευθύνη είναι δικιά μου, δεν έπεισα τους παίκτες πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, ίσως να αξίζαμε την ισοπαλία», ανέφερε ο Κόντης. «Είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας μου. Είναι φυσιολογικό να πανηγυρίζω. Ημασταν πάρα πολύ καλοί κυρίως μέχρι το 75ο λεπτό. Εχουμε κάποια προβλήματα στις μεταβάσεις αλλά θα διορθωθούν», είπε ο Χουάν Φεράντο.

ΟΦΗ: Λίλο, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος (81′ Ράκονιατς), Φούντας, Σενγκέλια (59′ Νους), Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης (72′ Αποστολάκης).

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια (36′ Tασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Πίντσι (71′ Μπουζούκης), Μαρτίνες, Κόμπα (84′ Γροσδής), Φερνάντες, Μύγας, Λάμπρου (84′ Ασεχνούν), Μακνί (72′ Χάμουλιτς).