Είναι πρωτόγνωρο αυτό που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ με την ανοιχτή προπόνηση στο Κορωπί; Με τη δυνατότητα δηλαδή που έδωσε στους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν το πρωί της Τετάρτης ένα από τα προγράμματα που κάνει με τους ποδοσφαιριστές του; Σίγουρα δεν είναι σύνηθες, αφού εδώ και πολλά χρόνια οι προπονητές δουλεύουν «κεκλεισμένων των θυρών» στην Ελλάδα. Τουλάχιστον όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. Αλλά δεν είναι πρωτόγνωρο. Πριν από χρόνια συνέβαινε να ανοίγουν οι προπονήσεις για τα media ώστε να υπάρχει μια καλύτερη άποψη γύρω απ’ όλα όσα δουλεύουν οι προπονητές με τους ποδοσφαιριστές τους.

Υπάρχει το παράδειγμα του Λορέντσο Σέρα Φερέρ, το μακρινό 2006, με τον ισπανό προπονητή να ανοίγει τις προπονήσεις συχνά – πυκνά της ΑΕΚ στην οποία βρέθηκε για μία διετία. Ισπανός τότε, Ισπανός και τώρα. Μερικά χρόνια αργότερα ένας ακόμα Ισπανός, ο Ντάνι Πογιάτος, ο οποίος πέρασε για λίγο καιρό από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έπραξε το ίδιο. Ανοιγε μια φορά την εβδομάδα την προπόνηση για τα media. Τρίτος Ισπανός ο Ράφα Μπενίτεθ, που είναι πιθανό να το καθιερώσει, ενώ ενδιάμεσα το έκανε ένας ακόμα. Οχι Ισπανός, αλλά ισπανόφωνος και με μακρά πορεία στην Ισπανία. Ο Ματίας Αλμέιδα. Ο αργεντινός προπονητής σε όλη του την πρώτη χρονιά και έως και τα μισά της δεύτερης, έκανε ανοιχτή προπόνηση για τα media κάθε Τετάρτη. Το σταμάτησε στον τελευταίο 1,5 χρόνο όταν είχε δυσαρεστηθεί με κάποια πράγματα, θεωρώντας πως άλλα έδειχνε ο ίδιος και άλλα έγραφαν και έλεγαν οι εκπρόσωποι του Τύπου.

Είναι στο σκεπτικό της ισπανικής σχολής όλο αυτό. Με ποιο σκεπτικό το κάνει ο Μπενίτεθ; Ο προπονητής του Παναθηναϊκού από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα θέλησε να φέρει ενότητα στον σύλλογο. Σχεδόν σε κάθε του τοποθέτηση μιλάει για τον κόσμο και το πόσο κοντά πρέπει να είναι στην ομάδα και θεωρεί πως το να ανοίγει την προπόνηση και να έρχονται πιο κοντά και τα media, θα φέρουν τη σύνδεση που θέλει. Γενικά ο Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής με εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου και γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί, τι να κάνει απέναντι στον καθένα και πώς να επαναφέρει όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα για να αυξήσει τις πιθανότητές της να πετύχει τους στόχους της.