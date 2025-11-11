Μπαίνοντας στο εθνικό τούνελ του Νοέμβρη, ο Ολυμπιακός της Super League μόνος, πρώτος και καλύτερος. Με εκείνη την… περπατησιά που θυμίζει ποιος είναι το «αφεντικό» του πρωταθλήματος. Και με μια σειρά από αριθμούς αναπόφευκτα να προκαλούν την επόμενη ερώτηση. Με δύο λόγια; Δηλαδή αν δεν είχε και το Champions League πόσους βαθμούς θα είχε συγκεντρώνει στην εγχώρια λίγκα;

Η 3-1 επικράτηση της Κυριακής επί της Κηφισιάς ήταν η 8η νίκη σε 10 αγωνιστικές! Και η τέταρτη σερί σε ένα κρεσέντο που ξεκίνησε από τη Λάρισα (2-0 την ΑΕΛ στις 18/10) και συνεχίστηκε στο Φάληρο με τις εντός έδρας νίκες κόντρα σε ΑΕΚ (2-0) και Άρη (2-1). Εννοείται ότι 8 νίκες δεν έχει άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Το πιο ενδιαφέρον όμως το συναντάς στον συντελεστή. Διότι 25 κερδισμένοι βαθμοί στο μάξιμουμ των 30 λένε πως το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κερδίζει 2,5 βαθμούς ανά αγωνιστική.

Τι σημαίνει 2,5 βαθμοί ανά ματς πρωταθλήματος με τη league phase του Champions League σε εξέλιξη; Η φωτογραφία της στιγμής προσφέρει μια μάλλον χαρακτηριστική απάντηση. Μόνο 4 από τις άλλες 35 του Champions League έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαθμών ανά ματς στο πρωτάθλημά τους.

Η Μπάγερν που με 9 νίκες και 1 ισοπαλία στη Γερμανία έχει 28 στους 30 άρα και 2,8 ανά παιχνίδι. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 31 βαθμούς σε 12 αγωνιστικές άρα και 2,58 ανά ματς. Η Αϊντχόφεν στην Ολλανδία ακριβώς με τα ίδια (31 σε 12 αγωνιστικές και 2,58 ανά παιχνίδι). Και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία (28 σε 11 άρα και 2,54 ανά ματς). Αυτό το καρέ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με το δικό του 2,5 περνώντας τις υπόλοιπες 31 της κορυφαίας διοργάνωσης.

Το εγχείρημα

Δεν είναι εύκολο το Κυριακή – Τετάρτη – Κυριακή. Πολλώ δε μάλλον σε επίπεδο Champions League. Αυτό το 4Χ4 που τρέχει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα για παράδειγμα, εμπεριείχε το ταξίδι στη Βαρκελώνη για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και την απίθανη ματσάρα με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο. Και όσο υψηλότερη είναι η ένταση τόσο και γίνονται όλα δυσκολότερα. Με κούραση, τραυματισμούς κ.λπ. Έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν ότι οι Πειραιώτες κάνουν πρωταθλητισμό έχοντας τις μεγαλύτερες Super League απώλειες τέτοια εποχή. Όταν υπάρχουν δηλαδή ενδιάμεσα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και το περσινό είναι επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Πέρσι και φέτος

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρσι έπειτα από τις 10 πρώτες αγωνιστικές είχε 18 βαθμούς στο σακούλι της έχοντας νικήσει στα μισά (5/10) ματς. Είχε χάσει εκτός έδρας από τον Άρη – πριν από το ταξίδι στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λυών – και τον Αστέρα Τρίπολης – μετά τη νίκη με τη Μάλμε στη Σουηδία. Είχε και τρεις ισοπαλίες, μια με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και δύο σαν… ήττες στο Φάληρο με τον Λεβαδειακό (2-2) και τον Παναιτωλικό (0-0). Παίζοντας στο Europa League και όχι στο Champions League. Και έχοντας μόλις ένα ντέρμπι στα 10 και όχι τρία όπως φέτος (με ΠΑΟ, ΠΑΟΚ εκτός και ΑΕΚ εντός). Πέρσι τα γκολ της επίθεσης ήταν 14 και φέτος είναι 23 με το παθητικό ίδιο (7). Πέρυσι ο Ολυμπιακός συγκέντρωνε 1,8 βαθμούς ανά ματς και ήταν 4ος σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Πρώτος ήταν ο Άρης με 21 βαθμούς και δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 20.

Από 1,8 σε 2,625

Αυτό το +7 βαθμοί και +9 γκολ φέτος για τους Πειραιώτες μπορεί να είναι ακόμη Νοέμβρης αλλά λειτουργεί ως υποθήκη τίτλου. Το καταλαβαίνουν πρώτα οι ιστοσελίδες προσημείωσης με βάση τα στατιστικά μοντέλα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πριν συμπληρωθεί το 1/3 της διαδρομής (10/26+6) δίνεται πιθανότερος πρωταθλήματος κατά 70% (football meets data), ακριβώς γιατί οι αριθμοί μπορούν να υπολογίσουν το επικρατέστερο που έρχεται. Στο τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα δηλαδή έχοντας ένα ματς την εβδομάδα. Πέρσι οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 60 βαθμούς. Είχαν 18 στις πρώτες 10 και 42 στις επόμενες 16. Ο συντελεστής βαθμών ανά ματς από την 11η αγωνιστική και πέρα εκτοξεύτηκε από το 1,8 στο 2,625!

Η συνέχεια

Τι ακολουθεί μετά την επιστροφή σε περιβάλλον Super League; Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο (22/11) και μετά το μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο (26/11) έχει να ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό (30/11). Ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται εντός έδρας κόντρα στον ΟΦΗ (6/12). Πέρσι οι Ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές χειμώνα με 27 βαθμούς έχοντας πίσω τους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με 24. Φέτος μπορούν να φτάσουν ως και στους 34. Και όσο ανεβάζουν τον πήχη τόσο δυσκολότερο θα είναι για τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν.

Αυτή τη στιγμή ας πούμε ο Παναθηναϊκός – έστω με ματς λιγότερο – είναι σταθερά στο -10 από την κορυφή και ως το τέλος του πρώτου γύρου παίζει εκτός έδρας με Πανσερραϊκό (11η), ΑΕΛ (13η) και ενδιάμεσα υποδέχεται την ΑΕΚ (12η) – ίσως κεκλεισμένων. Η ΑΕΚ είναι στο -3 και πριν απ’ τον Παναθηναϊκό υποδέχεται τον Άρη (11η) ενώ μετά τον Ατρόμητο (13η). Και ο ΠΑΟΚ έχει μέσα Κηφισιά, έξω τον καταπληκτικό Λεβαδειακό (12η) και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα με τον Άρη. Λογικά με 3Χ3 ως τη λήξη του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός μπορεί λοιπόν να μεγαλώσει το πλεονέκτημά του από τους υπόλοιπους.