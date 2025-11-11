Τα μηνύματα του Αντώνη Σαμαρά διατυπώθηκαν ξεκάθαρα μπροστά στην κάμερα. Πίσω από αυτήν όμως καταγράφονται άλλα σημαντικά μηνύματα – τόσο τα πρώτα όσο και τα δεύτερα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο των συζητήσεων στο πολιτικό και δημοσιογραφικό παρασκήνιο. Διότι δεν ήταν μόνο η σκληρή κριτική προς το Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία επανήλθε ο πρώην πρωθυπουργός μέσω της συνέντευξής του (ΑΝΤ1), δείχνοντας το αγεφύρωτο χάσμα με τη ΝΔ όσο το κόμμα βρίσκεται υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ηταν επιπλέον η συναντίληψη ιδεών μεταξύ του Σαμαρά και του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος ο Μεσσήνιος την πρόταξε, επιλέγοντας πολλαπλές αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ για μείζονα θέματα της ατζέντας του (ενεργειακά, Μεταναστευτικό, woke ατζέντα κ.λπ.) και επισημαίνοντας τις αποκλίσεις που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με προτεραιότητες του αμερικανού προέδρου.

Αντάλλαξαν απόψεις

Δεν μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί αν ο Σαμαράς είπε κατά λέξη και στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αυτό που διατύπωσε on camera για τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον – ότι δηλαδή «δείχνει να λειτουργεί έξω από τα συμβατικά πλαίσια (…). Σε επίπεδο ιδεών, είναι αλήθεια, ότι έχω μία συναντίληψη σε μία σειρά ζητημάτων». Το βέβαιο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, λίγες ώρες προτού προβληθεί η συνέντευξη Σαμαρά (το μεσημέρι της Κυριακής), που ήταν ωστόσο γνωστή ακόμη και για το περιεχόμενό της στα περισσότερα πολιτικά γραφεία.

Για την ακρίβεια, η συνέντευξη είχε μαγνητοσκοπηθεί μία εβδομάδα προτού καταγραφεί η παρουσία-έκπληξη του πρώην πρωθυπουργού σε ένα σημαντικό δείπνο, όπου έδωσαν το «παρών», εκτός από την Γκίλφοϊλ, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, υπουργοί του Τραμπ και μεγάλοι «παίκτες» τού «επιχειρείν» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Σε μια κρίσιμη περίοδο που οι συζητήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι στην πρώτη γραμμή και τον Τραμπ, σύμφωνα με τους υπουργούς του, να έχει σηκώσει τα ενεργειακά και στη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ, αλλά και που οι εγχώριες συζητήσεις αφορούν συχνά το επίπεδο διασύνδεσης της ελληνικής κυβέρνησης με το σύστημα Τραμπ και τις προσπάθειες της Αθήνας για μεγαλύτερη απευθείας επικοινωνία με τη διακυβέρνηση της Ουάσιγκτον, προκάλεσε αίσθηση η συνάντηση Σαμαρά με παράγοντες των ΗΠΑ στο πλαίσιο του δείπνου που ακολούθησε τη λήξη του συνεδρίου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC). Το επίσημο ντίνερ παρέθεσε ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, προς τιμήν των αμερικανών υπουργών Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και Ενέργειας, Κρις Ράιτ, σε συνεργασία με τον αντιπρόεδρο στο Atlantic Council, Λάντον Ντέρεντς (αρμόδιο για την ενέργεια και τις υποδομές), με παρόντες από την ελληνική κυβέρνηση τους υπουργούς Νίκο Δένδια, Σταύρο Παπασταύρου, Κυριάκο Πιερρακάκη και Βασίλη Κικίλια.

Αμηχανία στο Μαξίμου

Στο μεταξύ, απέναντι στη σκληρή εκ δεξιών κριτική του Σαμαρά και στο βάρος που ρίχνει στα εθνικά, στο Μεταναστευτικό, στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα, θέλοντας να απευθυνθεί στον απογοητευμένο, όπως θεωρεί, νεοδημοκρατικό πυρήνα, το Μαξίμου προσπαθεί να αποφύγει μια εικόνα αμηχανίας. Από τη στιγμή της μετάδοσης της συνέντευξης, η «γραμμή» Μαξίμου ήταν το «ουδέν σχόλιο», αν και τελικά καταγράφηκαν δημόσιες τοποθετήσεις. «Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες. Το λέει και η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας άρα στα περί «μετάλλαξης» του κόμματος από τον Μητσοτάκη και σηκώνοντας κι εκείνος το δόγμα νόμος και τάξη, τα εξοπλιστικά, τις συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο κ.ο.κ. «Εγώ ως δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως δεξιά» είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης (Παραπολιτικά 90,1) ερωτηθείς αν η ΝΔ έχει στρίψει πολύ προς το Κέντρο. Πέραν των κυβερνητικών αντιδράσεων, στη ΝΔ ζυγίζουν και την εκτίμηση του καθηγητή Μελέτη Μελετόπουλου (μέλους της κίνησης των «91» που τον περασμένο Ιούλιο είχε καλέσει εμμέσως τον Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή να αναλάβουν πρωτοβουλίες) ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος ίσως και μέχρι το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας (Alpha 9,89) ότι έχουν γίνει συζητήσεις της ομάδας με τον πρώην πρωθυπουργό και συνεργάτες του.

Μια εκδήλωση με πολλά μηνύματα

Η αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων καταγράφεται σε πολλά επίπεδα. Πριν από δύο μήνες αποκαλυπτόταν στη Νέα Υόρκη μια «στρατηγική πρωτοβουλία» του Ομίλου Antenna και του Atlantic Council με στόχο τις συνέργειες (οικονομικές – γεωπολιτικές) και τη συνεννόηση χωρών με κοινούς στόχους: τη σύνοδο κορυφής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής για τη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις (AEGGIS), η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά την άνοιξη του 2026, έχοντας στον πυρήνα της την ενεργειακή ασφάλεια. Υστερα από εκείνο το βήμα επί αμερικανικού εδάφους, οι δύο εταίροι ενέταξαν στην ίδια λογική την εκδήλωση της περασμένης Παρασκευής στην Αθήνα, μετά τη λήξη της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC): στο δείπνο που οργανώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρευρέθηκαν περισσότερες από 80 προσωπικότητες ΗΠΑ και Ευρώπης – συμπεριλαμβανομένων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και μελών του Τμήματος Ενέργειας της Αμερικής και δέκα υπουργών Ελλάδας, ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση του Ζαππείου.

Με οικοδεσπότες τον πρόεδρο του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού και τον αντιπρόεδρο του Atlantic Council, Λάντον Ντέρεντς και τιμώμενα πρόσωπα τους υπουργούς του Ντόναλντ Τραμπ, Νταγκ Μπέργκαμ (Εσωτερικών) και Κρις Ράιτ (Ενέργειας), υπήρξε ευκαιρία είτε για σημαντικές επαφές είτε για σύσφιγξη σχέσεων. Εκεί ήταν οι αμερικανοί υφυπουργοί Μάικλ Ρήγας και Τζέικομπ Χέλμπεργκ, ο υπουργός Ενέργειας της Πολωνίας, Μίλος Μοτίκα, της Λιθουανίας, Ζιγκιμάντας Βασιούνας, η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, Ντενίσα Σακόβα κ.ά.

Σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής συμμετείχαν από την εφοπλιστική κοινότητα ο Ευάγγελος Μαρινάκης, από τον επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ άλλων, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο Γιώργος Περιστέρης και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, από τον τραπεζικό κλάδο οι Παύλος Μυλωνάς, Βασίλης Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, καθώς και στελέχη funds. Στόχος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος χαρακτήρισε «καθοριστικές» όσες συναντήσεις φέρνουν κοντά κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι η ανάπτυξη συνεργειών «μεταξύ στρατηγικών περιοχών που συμβάλλουν στη γεωπολιτική σταθερότητα και την προώθηση επενδύσεων».