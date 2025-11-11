Με ένα σχέδιο οκτώ σημείων εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο Ηράκλειο, στη σύσκεψη που οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί, μετά την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αλλαγές στην εκπαίδευση, για την ανάγκη πρωτοβουλιών από την αυτοδιοίκηση, για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια για πάταξη ή πρόληψη, για την ενίσχυση των προγραμμάτων αθλητισμού, για τον ρόλο της Εκκλησίας και των ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης, για τον ρόλο των γυναικών, αλλά και για τη σημασία που έχουν οι σχετικές καμπάνιες σε τοπικά ΜΜΕ.

«Την ώρα που ο σιωπηλός επί οκτώ ημέρες κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε τον κ. Χρυσοχοΐδη για αυστηρές ανακοινώσεις, επέτρεπε στον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής παντού όπως γίνεται στις ΗΠΑ», σχολίασε για τη διάσταση απόψεων που καταγράφηκαν στην κυβέρνηση. «Το ότι δεν αποδοκιμάστηκαν αυτές οι επικίνδυνες απόψεις σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή», επεσήμανε – ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που και ο ίδιος κατάγεται από την Κρήτη, θέλησε να παίξει το χαρτί της γενναιότητας απέναντι σε ένα τοπικό φαινόμενο, χωρίς ωστόσο να στιγματίσει το νησί: «Μη συγχέουν, λοιπόν, την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο».

Η κριτική του Ανδρουλάκη στα μέτρα αστυνόμευσης που ανακοινώθηκαν («Γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Πάσχα για να δημιουργηθούν νέες δυνάμεις με προσωπικό με μόλις τρίμηνη εκπαίδευση; Γιατί δεν κινούμαστε άμεσα στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με έμπειρο προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα βάσει της επετηρίδας;», ανέφερε μεταξύ άλλων) είναι ενδεικτική του τρόπου που θέλει να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση –καταγγέλλοντας τον Μητσοτάκη πως «βγάζει απ’ έξω την ουρά του», με επικοινωνιακή διαχείριση των σημαντικών προβλημάτων.

«Στρατηγικοί αντίπαλοι»

Στην ίδια γραμμή εμφανίστηκε και το απόγευμα, μιλώντας στη συζήτηση που διοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη: «Στόχος μας είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση (…) Αυτό το πολιτικό σύστημα που διοικεί σήμερα τη χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι στρατηγικοί μου αντίπαλοι, όπως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο», τόνισε. «Εχουμε αυτό το δικαίωμα ως παράταξη; Αυτές είναι οι αρχές, οι αξίες μας και έτσι θα πορευτούμε. Εμείς θέλουμε για τη χώρα μια καλύτερη σελίδα», ανέφερε, κλείνοντας για άλλη μια φορά τη συζήτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, αλλά δείχνοντας και τη στάση που τηρεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Στην ίδια εκδήλωση, στη δική του τοποθέτηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν δημόσια από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο συγκυβέρνησαν από το 2012 έως το 2015: «Εχουμε ζήσει μια πολύ δύσκολο περίοδο μαζί. Εχουμε προσωπική σχέση, τον αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά και τον τιμώ. Τίμησε το πλαίσιο της συνεργασίας που είχαμε το 2012», επεσήμανε, τονίζοντας πως η ΝΔ «είχε προσχωρήσει» στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Νοέμβριο του 2011 – και αυτό επιβεβαιώθηκε μετά τις εκλογές. «Κάναμε μια κυβέρνηση που ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα είναι δεδομένα», εξήγησε, μιλώντας για τη γραμμή της χώρας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής – όπως το ονοματολογικό, όπου η θέση της Ελλάδας ήταν ονομασία με σύνθετο όνομα. «Ο Σαμαράς δεν έκρυψε την θέση του, αλλά η γραμμή της χώρας ήταν αυτή που σας λέω. Την τήρησε εντίμως παρότι μπορεί να μη συμφωνούσε». Οταν ρωτήθηκε αν τώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, απάντησε πως αυτή είναι μια καλή ερώτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Πρέπει να έχουμε στρατηγικό ειρμό και στρατηγική επίγνωση. Μπορεί να ενθουσιαζόμαστε επικοινωνιακά ή στιγμιαία αλλά χρειαζόμαστε επίγνωση».