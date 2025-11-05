Έντυπη Έκδοση - Σκίτσα
Δημοφιλή
- 1
Κληρονομιές: Δικαιούμαι ποσοστό από την περιουσία του συγγενή μου χωρίς διαθήκη;
- 2
Ενας άθεος στο Βατικανό
- 3
Τέλος χρόνου για το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης – Τι πρέπει να ξέρεις και πώς να το εκδώσεις
- 4
Voucher 500 ευρώ: Πώς οι γιαγιάδες μπορούν να αμείβονται για τη φροντίδα των εγγονιών
- 5
Διαθήκες: Οι 11+1 κρίσιμες ημερομηνίες για να μην χάσεις την περιουσία σου
- 6
Γιατί το Βατικάνο «ακυρώνει» την Παναγίαι υποστηρίζει οδηγία της Αγίας Έδρας για τον Χριστό και τη Μητέρα
- 7
«Δέος»: Ο Κώστας Τσόκλης δημιούργησε το μεγαλύτερο φορητό έργο στην Ελλάδα - Θα κοσμεί το πρώην Καπνεργοστάσι
- 8
Προσωπικός Αριθμός: Τι ώρα κλείνει η πλατφόρμα για να τον εκδώσετε μόνοι σας
- 9
Προσωπικός αριθμός: Ταλαιπωρία για τους πολίτες – Το μήνυμα που βγάζει στους χρήστες το gov.gr
- 10
Πλασματικά έτη: Δύο ταχύτητες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα