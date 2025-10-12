Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, οι δρόμοι της Καλλιθέας θα γεμίσουν φως και ενέργεια με το 9ο Kallithea Night Run. Ο αγώνας, που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, συνδιοργανώνεται από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας και τον Δήμο Καλλιθέας, τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος BeActive Hellas. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις διαδρομές των 10, 5 και 2,5 χιλιομέτρων, όλες πιστοποιημένες από τη World Athletics. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην Πλατεία Τζιτζιφιών. Οι εγγραφές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.kallitheanightrun.gr και στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας στα γραφεία του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας. Το κόστος συμμετοχής είναι 16 ευρώ (βασικό πακέτο) και 23 ευρώ (ενισχυμένο) για τα 10 χιλιόμετρα, 14 ευρώ (βασικό) και 21 ευρώ (ενισχυμένο) για τα 5 χιλιόμετρα και 12 ευρώ (βασικό) και 19 ευρώ (ενισχυμένο) για τα 2,5 χιλιόμετρα.