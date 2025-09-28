Το τρέξιμο μοιάζει απλό: δένεις τα κορδόνια, φοράς κάτι πρόχειρο και βγαίνεις έξω. Οποιος όμως έχει περάσει από το περιστασιακό τζόγκινγκ σε πιο συστηματική προπόνηση ξέρει καλά πόσο κρίσιμος είναι ο σωστός εξοπλισμός. Η κακή επιλογή δεν σημαίνει μόνο ότι θα νιώθεις άβολα∙ μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμούς ή ακόμη και να σε βγάλει εκτός προγράμματος. Για να γλιτώσεις αυτά τα στραβοπατήματα, ιδού τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι δρομείς στις αγορές τους – και πώς να τα αποφύγεις.

1 Κάνεις αγορές με βάση την τιμή ή την εμφάνιση

Είναι δελεαστικό να πάρεις το πιο φθηνό ζευγάρι ή αυτό που σε μαγνητίζει με τα χρώματά του. Ομως τα παπούτσια που μοιάζουν υπέροχα στη βιτρίνα, αλλά είναι πολύ σκληρά ή βαριά, μπορούν να σου χαλάσουν όλη την προπόνηση. Δώσε προτεραιότητα στην άνεση, στην απορρόφηση των κραδασμών, στην αναπνοή και στην αντοχή, λέει ο Ματέο Σαρτζέντι στο The Running Week. Αν ξοδέψεις λίγα παραπάνω για το κατάλληλο μοντέλο – είτε τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, είτε κάνεις διαλειμματικές, είτε αγαπάς τα μονοπάτια – θα κερδίσεις σε υγεία και θα γλιτώσεις απογοητεύσεις.

2 Παραβλέπεις τα τεχνικά ρούχα

Οι αρχάριοι συχνά τρέχουν με βαμβακερά μπλουζάκια ή παλιά σορτσάκια. Το πρόβλημα; Ο ιδρώτας μένει πάνω σου και φέρνει ερεθισμούς. Τα τεχνικά ρούχα, αντίθετα, είναι φτιαγμένα για να απομακρύνουν την υγρασία, να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και να σε προστατεύουν. Ελαφριά, αναπνεύσιμα και χωρίς ενοχλητικές ραφές, δεν χαρίζουν μόνο άνεση αλλά μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την εμπειρία του τρεξίματος και να κρατήσουν ψηλά τη διάθεσή σου.

3 Δεν προσαρμόζεις τον εξοπλισμό σου στο τερέν

Αλλο άσφαλτος, άλλο τρέιλ. Τα παπούτσια δρόμου είναι σχεδιασμένα για ταχύτητα και απορρόφηση σε σκληρές επιφάνειες. Τα παπούτσια για μονοπάτια είναι πιο στιβαρά, με δυνατή πρόσφυση και προστασία. Αν πας με «παπούτσι πόλης» σε τεχνικό έδαφος, δεν χάνεις μόνο σε άνεση αλλά ρισκάρεις γλιστρήματα και τραυματισμούς.

4 Αγνοείς εντελώς τα αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ δεν είναι πολυτέλεια. Το ρολόι GPS σε βοηθά να παρακολουθείς τον ρυθμό και την πρόοδό σου, οι σωστές κάλτσες προλαμβάνουν τις φουσκάλες, οι ζώνες ενυδάτωσης σου λύνουν τα χέρια σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου προστατεύει και κάνει το τρέξιμο πιο άνετο. Αυτές οι «λεπτομέρειες» κάνουν τις δύσκολες προπονήσεις πολύ πιο βατές.

5 Αγοράζεις πράγματα χωρίς συμβουλές

Η παρόρμηση στις αγορές συχνά οδηγεί σε εξοπλισμό που καταλήγει να μαζεύει σκόνη. Καλύτερα να αξιοποιήσεις τη γνώση των ειδικών – σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα ή μέσα από αξιόπιστες κριτικές – ώστε να επιλέξεις ό,τι ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σου.

6 Φοράς λάθος παπούτσια

Ενα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να τρέχουμε με «ό,τι αθλητικό υπάρχει στην παπουτσοθήκη». Τα μοντέρνα σνίκερς ή τα παπούτσια γυμναστηρίου δεν είναι φτιαγμένα για τρέξιμο και πολύ γρήγορα μπορεί να φέρουν φουσκάλες, πόνο στα γόνατα ή μυϊκή καταπόνηση. Το βήμα κάθε δρομέα είναι μοναδικό, πράγμα που σημαίνει ότι τα παπούτσια πρέπει να ταιριάζουν στον τρόπο που πατάτε (ουδέτερο πάτημα, πρηνισμός, υπερπρηνισμός), στο σωματότυπό σας και φυσικά στο έδαφος όπου τρέχετε. Τα καλά νέα; Σήμερα, τα εξειδικευμένα καταστήματα τρεξίματος – και ακόμη και οι διαδικτυακές πλατφόρμες – κάνουν πιο εύκολο από ποτέ να βρείτε το ζευγάρι που σας ταιριάζει πραγματικά.

7 Δεν αντικαθιστάς εγκαίρως τον εξοπλισμό

Αλλο μεγάλο λάθος είναι η χρήση παπουτσιών και ρούχων που έχουν «δώσει ό,τι είχαν να δώσουν» εδώ και καιρό. Τα παπούτσια τρεξίματος κρατούν συνήθως από 700 έως 1.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη χρήση και το έδαφος. Οταν η απορρόφηση των κραδασμών έχει φθαρεί, ο κίνδυνος τραυματισμού ανεβαίνει αισθητά. Το ίδιο ισχύει και για τα τεχνικά ρούχα, που με τον χρόνο χάνουν την αναπνευστικότητά τους. Η έγκαιρη αντικατάσταση του εξοπλισμού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επένδυση στην υγεία και στην απόδοσή σας.

8 Ξεχνάς ότι κάθε δρομέας είναι μοναδικός

Δεν υπάρχει «ένα μέγεθος για όλους» στον εξοπλισμό τρεξίματος. Κάθε δρομέας έχει τη δική του εμβιομηχανική, τους δικούς του στόχους και τις δικές του προτιμήσεις. Αυτό που βολεύει τον φίλο ή τον συντρέχτη σας μπορεί να μην είναι καθόλου κατάλληλο για εσάς. Ακούστε το σώμα σας, προσαρμόστε τις επιλογές σας στις ανάγκες σας και – όταν έχετε αμφιβολίες – ζητήστε τη γνώμη ειδικού.