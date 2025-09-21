Πολιτισμός

Ένα βιολί που ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία στη Βρετανία, με την τιμή του να εκτιμάται έως και τις 300.000 αγγλικές λίρες. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Γκλόστερσαϊρ τον επόμενο μήνα, από τον οίκο Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου. Το μουσικό όργανο, κατασκευασμένο το 1894, αποτελεί ένα από […]