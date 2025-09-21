Έντυπη Έκδοση - Αγορά της Τέχνης
«Στο σφυρί» βιολί του Αϊνστάιν – Εκτιμώμενη τιμή έως και 300.000 αγγλικές λίρες
Ένα βιολί που ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία στη Βρετανία, με την τιμή του να εκτιμάται έως και τις 300.000 αγγλικές λίρες. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Γκλόστερσαϊρ τον επόμενο μήνα, από τον οίκο Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου. Το μουσικό όργανο, κατασκευασμένο το 1894, αποτελεί ένα από […]
Το κρατούσαν επτασφράγιστο μυστικό για 80 χρόνια: Ωσπου αποκάλυψαν ότι είχε φτιαχτεί από το χέρι του Πικάσο
Ένα σπάνιο έργο του Πικάσο με πρωταγωνίστρια τη Ντόρα Μάαρ θα εκτεθεί για πρώτη φορά και θα δημοπρατηθεί έπειτα από οκτώ δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή
Ο Νταν Μπράουν παρουσίασε στην Πράγα το νέο του βιβλίο «The Secret of All Secrets»
Σε επίσημη τελετή, ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας, Πέτρ Πάβελ, υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό συγγραφέα
Οι βασιλικοί θησαυροί και τα παλάτια της Ευρώπης: Ένα ταξίδι στην ιστορία και τη λάμψη (εικόνες)
Από τις Βερσαλλίες μέχρι το Ερμιτάζ, αυτά τα παλάτια αποτελούν ζωντανά μουσεία ισχύος και πολιτισμού.