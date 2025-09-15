Mα τι ήταν αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε; Ο κόσμος ήταν κυριολεκτικά στους δρόμους. Τα εστιατόρια παρουσίαζαν μία εικόνα πραγματικής… τρέλας έτσι όπως όλοι προσπαθούσαν με χίλιους τρόπους να βρουν έστω ένα μικρό τραπέζι. Ιδιαίτερα σε αυτά στην περιοχή κάτω από την Ακρόπολη, αλλά και σε εκείνα μέσα στα γραφικά δρομάκια της Πλάκας, γινόταν χαμός. Τα καρεκλάκια σε πεζόδρομους, έξω από ταβέρνες και μπαρ με τους θαμώνες να διασκεδάζουν έκαναν τους τουρίστες να τραβάνε συνέχεια φωτογραφίες. Οι ξένοι δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό όταν βλέπουν τους Ελληνες να διασκεδάζουν σε μία χώρα που έχει συνέχεια ήλιο. Κάποιοι μελαγχολούν όταν σκέφτονται ότι πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους όπου το σκηνικό είναι γκρίζο, μουντό, βροχερό. Αρκετός κόσμος ταξίδεψε στις Σπέτσες για την Αρμάτα. Απλός κόσμος που έφθασε στο Νησί της Μπουμπουλίνας με Flying Dolphins ή οδικώς (μέσω Κόστας) και βέβαια εκείνοι που ταξίδεψαν στον δημοφιλέστατο προορισμό με τα σκάφη τους. Το μεγάλο λιμάνι αλλά και οι διάφοροι κόλποι και όρμοι του νησιού παρουσίαζαν μία πολύ όμορφη εικόνα. Τη νύχτα οι προβολείς έκαναν τα νερά χρυσαφένια ενώ τα ταχύπλοα πηγαινοέρχονταν μεταφέροντας κόσμο από το Πόρτο Χέλι στις Σπέτσες.

Από το Ηρώδειο μέχρι το Καλλιμάρμαρο…

Επιστρέφοντας και πάλι στην Αθήνα δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στο Athens Innovation Summit το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο με προσκεκλημένο τον νομπελίστα Demis Hassabis. Μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες διεθνώς. Εναν ερευνητή της τεχνητής νοημοσύνης που συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό στο κατάμεστο αρχαίο θέατρο. Το μεγάλο όμως γεγονός πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της λαοφιλούς και αειθαλούς Αννας Βίσση. H αοιδός έδωσε τον καλύτερο εαυτό της σε δύο βραδιές κάτω από τα αστέρια. Δύο sold out συναυλίες μέσα στο weekend. Mέρος των εσόδων διατέθηκε στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».