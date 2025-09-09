Σύμφωνα με τον συριζαίο τομεάρχη Οικονομικών, Χάρη Μαμουλάκη, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι «πολύ αργά και πολύ λίγα». Παρατήρησε μάλιστα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός «τα ονομάτισε μέτρα ανακούφισης και η ανακούφιση υπάρχει για ένα υφιστάμενο πρόβλημα, όχι για να το λύσει, για να το ανακουφίσει» για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως «το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτά τα μέτρα». Λογικό να μιλάει έτσι. Αλλωστε, πριν πουλήσει το αριστερό φάρμακο, πρέπει να πουλήσει την αρρώστια.

Σταθερότητα

Ο Άκης Σκέρτσος παρατήρησε πως ενώ χώρες όπως η Γαλλία κι η Ιταλία «είναι υποχρεωμένες να μειώσουν δαπάνες και να αυξήσουν φόρους», η Ελλάδα «χάρη στην πολιτική σταθερότητα από το 2019 και χάρη σε μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση» πετυχαίνει δημοσιονομικά πλεονάσματα – και οι κυβερνώντες της τα επιστρέφουν «με γενναία μέτρα στην κοινωνία». Ο υπουργός συνόψισε το κυβερνητικό αφήγημα αλλά – για να παραφράσουμε ελαφρά τον Μπόρχες – δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει αν αυτό που αφηγείται θα είναι αιτία της εκλογικής συμπεριφοράς το 2027.

Κύματα

«Δεν νομίζω ότι εντυπωσίασε γενικότερα. Δεν είδα κύματα ενθουσιασμού ούτε μεγάλες συζητήσεις. Ο κ. Τσίπρας θα κάνει αυτό το οποίο νομίζει. Είναι προφανές ότι στην αντιπολίτευση γενικότερα υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας και εναλλακτικής λύσης. Ό,τι κάνει ο κ. Τσίπρας, κι αν το κάνει θα έχει μια επίδραση στον χώρο της Αριστεράς, μια αναδιανομή της πίτας». Ετσι σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης την εμφάνιση του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κυβερνητικοί τον αναγόρευαν αντίπαλο.

Ρίσκο

«Το μεγαλύτερο ρίσκο θα ήταν να μην πάρουμε κανένα ρίσκο, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν όπως είναι», αποφάνθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Την έχει ξαναχρησιμοποιήσει την ατάκα, όταν ανακοίνωσε πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Τότε, δήλωνε ότι γνωρίζει πως πήρε ρίσκο αλλά το να μην έκανε τίποτα θα ήταν μεγαλύτερο ρίσκο. Το έχουν πει πολλοί πριν απ΄αυτόν. Η ωραιότερη διατύπωση είναι το «για να τα σώσουμε όλα, πρέπει να τα ρισκάρουμε όλα».