Πριν από δέκα χρόνια, ο Δήμος Πατρέων έκανε μια μεγάλη πράξη αντίστασης στο σύστημα, στον καπιταλισμό και στην Ευρώπη: κατέβασε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το δημαρχιακό μέγαρο. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.

Οπως, πριν από μερικές δεκαετίες, αριστεροί δήμαρχοι κήρυσσαν τις περιοχές τους αποπυρηνικοποιημένες ζώνες, έτσι ο δήμαρχος Πελετίδης των Πατρέων κήρυξε την πόλη στην οποία εκλέγεται πόλη χωρίς Ευρωπαϊκή Ενωση.

Γιατί τόσο μένος; Επειδή, όπως διακηρύσσει ο δήμαρχος Πατρέων, και μέλος του ΚΚΕ, «η ΕΕ δεν είναι η Ευρώπη των λαών, αλλά μια συμμαχία λύκων».

Ωστόσο, με λεφτά της ΕΕ, της συμμαχίας των λύκων, ολοκληρώνεται η εθνική οδός Πάτρας – Πύργου, την οποία εγκαινίασε πριν από μερικές ημέρες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ε, και; Στο κάτω κάτω, όπως λέει ο δήμαρχος Πελετίδης, τα κονδύλια της ΕΕ δεν είναι δικά της, «είναι ιδρώτας των εργαζομένων που η ΕΕ και οι αστικές τάξεις κάθε χώρας “αρμέγουν” ετήσια με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάθε κράτους-μέλους».

Γι’ αυτό δεν θα βάλουμε και τη γάτα μας να πανηγυρίζει. Αλλωστε, όπως διακηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, ο νέος δρόμος εξυπηρετεί κυρίως την «κερδοφορία των μονοπωλίων»!

Επειδή την κερδοφορία των μονοπωλίων εξυπηρετεί «η γρήγορη μεταφορά των εμπορευμάτων και η εξυπηρέτηση των στρατηγικών σχεδιασμών του μεγάλου κεφαλαίου (τουριστικό κτλ.)».

Ναι, αλλά η κοινωνία; Οσοι ταξιδεύουν στην περιοχή και έπαιζαν το κεφάλι τους, σε έναν δρόμο όπου κάθε χρόνο σκοτώνονταν δεκάδες;

Είναι γνωστό ότι την κοινωνία εκφράζει με γνήσιο τρόπο «το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα» που, κατά την οργάνωση Πάτρας, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της, κι όχι στο πλευρό «των εργολάβων και των προπαγανδιστών».

Γι’ αυτό, το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάτσει να χαίρεται «για έναν δρόμο που εδώ και δεκαετίες αποτελεί τραγικό σύμβολο εγκατάλειψης, θανάτου και κυβερνητικής ανεπάρκειας».

Μόνο που ο δρόμος έγινε «τραγικό σύμβολο εγκατάλειψης» και «κυβερνητικής ανεπάρκειας» επί διακυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Το 2010 διέκοψαν οι τράπεζες τη χρηματοδότηση και το 2011 σταμάτησαν τα έργα.

Με το έργο ασχολήθηκε εκ νέου υπουργός το 2013: ο Κωστής Χατζηδάκης. Και η συνέχισή του αποφασίστηκε το 2015, επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Αποφασίστηκε μάλιστα ο «τεμαχισμός» του τμήματος Πάτρα – Πύργος σε 8 κομμάτια, μεταξύ άλλων για να δοθούν τμήματα του έργου στον όμιλο Καλογρίτσα – του επιχειρηματία που θα συνέβαλλε στη δημιουργία αριστερών ΜΜΕ.

Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Το έργο ξανάρχισε το 2020. Τα 65 χιλιόμετρα, που παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τις προάλλες, παραδόθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα.

Κατά τα άλλα, η γκρίνια είναι η τυπική της μεταπολίτευσης. Απλώς, του ΚΚΕ (του Πελετίδη συμπεριλαμβανομένου), εκτός από αντιευρωπαϊκή, έχει γίνει περισσότερο λούμπεν.

Και του ΠΑΣΟΚ, ως συνήθως, εξελίσσεται σε ισοπεδωτικά άκυρη.