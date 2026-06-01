Στο «Ούλεβαλ» του Όσλο, η Νορβηγία επιβλήθηκε της Σουηδίας με 3-1, σε ένα από τα τελευταία τεστ των δύο ομάδων πριν από τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ 2026.

Η εξέλιξη του αγώνα

Παρά το γεγονός ότι οι Νορβηγοί αγωνίστηκαν χωρίς τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Μάρτιν Έντεγκααρντ, η ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από νωρίς.

Το σκορ άνοιξε στο 8’ ο Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Νούσα έκανε το 2-0 στο 18’. Ο ίδιος παίκτης δημιούργησε διαρκώς προβλήματα στην άμυνα των Σουηδών, με τη Νορβηγία να βρίσκει και τρίτο γκολ στο 37’, ξανά με τον Στραντ Λάρσεν.

Στο δεύτερο μέρος οι πολλές αλλαγές έριξαν τον ρυθμό, όμως η Αλεξάντερ Ίσακ με όμορφο πλασέ μείωσε σε 3-1 στο 76’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η Νορβηγία ολοκληρώνει τα φιλικά της στις ΗΠΑ απέναντι στο Μαρόκο, ενώ η Σουηδία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του επόμενου τεστ με την Ελλάδα στη Σόλνα.

Nορβηγία (4-4-2): Νίλαντ, Ρίερσον (63′ Πέντερσεν), Άιερ (63′ Λάνγκος), Χέγκεμ (63′ Έστιγκορντ), Βόλφε (63′ Μπιέρκαν), Μπομπ (63′ Χάουγκε), Μπέργκε (αρχ.) (63′ Θόρστβεντ), Άουρσνες (63′ Άασγκαρντ), Νούσα (63′ Σιέλντερουπ), Στραντ Λάρσεν (63′ Θόρσμπι), Σέρλοτ (63′ Μπεργκ)

Σουηδία (5-3-2): Ζέτερστρεμ, Γιόχανσον (63′ Λίντελεφ), Λάγκερμπίλκε (46′ Έκνταλ), Ίεν (αρχ.) (46′ Σβάνμπεργκ), Σβένσον (46′ Μπέρχαρντσον), Σμιθ (46′ Σέμα), Μπέργκβαλ (46′ Νανάσι), Κάρλστρεμ (46′ Αλί), Αγιάρι (46′ Ζενέλι), Νίλσον (63′ Ίσακ), Ελάνγκα (46′ Νίγκρεν)

