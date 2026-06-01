Σε διαδικασία ελέγχου από την UEFA εισέρχεται η Μαρσέιγ, με τη γαλλική ομάδα να περιμένει τις αποφάσεις που θα προκύψουν από την αξιολόγηση της οικονομικής της κατάστασης.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί την Τρίτη (2/6), με βασικό αντικείμενο τη συμμόρφωση του συλλόγου προς τους κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας και τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, η Μαρσέιγ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντική οικονομική πίεση, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την τήρηση των όρων της συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2022 με την UEFA.

🚨🚨 L’OM MENACÉ D’EXCLUSION DE LA LIGUE EUROPA PAR L’UEFA ! 🤯🤯🩵🤍 Marseille traverse une crise financière majeure après avoir cumulé près de 157 M€ de pertes nettes sur les 3 dernières saisons. En ne respectant pas son accord de règlement signé en 2022, le club phocéen… pic.twitter.com/4054EjF3Id — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 1, 2026

Τότε, ο γαλλικός σύλλογος είχε δεχθεί οικονομική κύρωση για παραβιάσεις των κανονισμών του Financial Fair Play και είχε αναλάβει την υποχρέωση να επαναφέρει τα οικονομικά του δεδομένα σε πιο βιώσιμα επίπεδα.

Ωστόσο, η εικόνα των τελευταίων ετών δεν δείχνει ουσιαστική βελτίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής οικονομικής αρχής DNCG, οι συνολικές καθαρές ζημιές της Μαρσέιγ την τελευταία τριετία αγγίζουν τα 157 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας διαδοχική αύξηση ανά αγωνιστική περίοδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται η UEFA να προχωρήσει σε νέες κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τη συμμετοχή του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.