Ο Τζέιμς Νάναλι στο tanea.gr: «Ήταν ωραία χρονιά με την ΑΕΚ, αλλά ο τελικός με πονάει ακόμα»
Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 95-68 την ΑΕΚ στη «Sunel Arena» και έκανε το 2-0 στη σειρά. Έτσι, προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την «Ένωση» η φετινή σεζόν έλαβε τέλος και πλέον κοιτάει την επόμενη μέρα. Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους», […]
Αντετοκούνμπο: «Όταν ήμουν παιδί πουλούσα ρολόγια στους δρόμους της Αθήνας και τώρα…»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε από κοντά στον τελικό του UEFA Champions League και απένειμε το βραβείο του MVP του αγώνα στον μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Βιτίνια. Στη συνέχεια, αποθεώθηκε και ο ίδιος από τον Τιερί Ανρί. Ο Έλληνας σούπερ σταρ παραχώρησε συνέντευξη στη «Gazzetta dello Sport», όπου μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τον […]
Πρωτοφανές σκηνικό σε ματς Κ17 στην Κολομβία: Προειδοποίηση από τον αρχηγό για το… παρατσούκλι συμπαίκτη του
Απίστευτο και όμως αληθινό. Περίεργο και συνάμα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην Κολομβία σε αγώνα του πρωταθλήματος Κ17. Λίγο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, τη στιγμή που οι αρχηγοί των δύο ομάδων βρίσκονταν μαζί με τη διαιτητή και περίμεναν τι θα δείξει η ρίψη του κέρματος και ποιος τελικά θα έχει την μπάλα στη σέντρα, […]
Ο Αρτέτα έδωσε την απάντηση στο γιατί ο Γκάμπριελ εκτέλεσε το πέμπτο πέναλτι
Η Άρσεναλ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου της Champions League, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού ηττήθηκε στα πέναλτι με 4-3 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η απόφαση να εκτελέσει το πέμπτο πέναλτι ο Γκάμπριελ. Ο Αρτέτα ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου και έδωσε την απάντηση. Ο Ισπανός τεχνικός είπε ότι η […]
Ο Άρης είναι έτοιμος να… κλέψει τον Χαραλαμπόπουλο από την ΑΕΚ
Τη στιγμή που άπαντες περιμένουν με αγωνία την τελική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη, ο Άρης φορτσάρει με τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και με επίκεντρο τον ελληνικό κορμό. Μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου-Λονγκ και Χατζηλάμπρου, οι Θεσσαλονικείς είναι κοντά και στην απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ο Έλληνας φοργουρντ πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ […]