Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στα Ιωάννινα.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικός παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν οι πρώτοι εξειδικευμένοι έλεγχοι για την εκτίμηση της εγκεφαλικής του λειτουργίας, ωστόσο τα αρχικά αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά σύμφωνα με το epiruspost. Οι εξετάσεις προβλέπεται να επαναληφθούν την Κυριακή, ώστε να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη ιατρική εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασης.

Παράλληλα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, απευθύνοντας έκκληση σε πολίτες για τυχόν οπτικό υλικό ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582 και 2651440583».