Η κουλτούρα των οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο έγινε ξανά σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, αυτή τη φορά μετά τον τελικό του Conference League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στη Λειψία, όπου η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 1-0.
Παρά την απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου, οι φίλοι της Ράγιο είχαν ετοιμάσει μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση προς τους παίκτες κατά την προσέγγισή τους προς το πέταλο των οργανωμένων.
❤️🤍 La emotiva pancarta de la afición del Rayo a sus jugadores
🫂 “No conocí mayor victoria que contigo una derrota”
🎥 @JavierAlfaroFC pic.twitter.com/JX1gGsjTOT
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2026
Ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό, οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας έστειλαν ένα μήνυμα που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση τους με τον σύλλογο: «Δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από μία ήττα μαζί σου».
Lo nunca visto: la afición del Rayo saca una pancarta nada más perder. La frase ya es eterna. pic.twitter.com/SFlxIky4U4
— Diario AS (@diarioas) May 27, 2026