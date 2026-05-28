Η κουλτούρα των οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο έγινε ξανά σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, αυτή τη φορά μετά τον τελικό του Conference League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στη Λειψία, όπου η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 1-0.

Παρά την απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου, οι φίλοι της Ράγιο είχαν ετοιμάσει μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση προς τους παίκτες κατά την προσέγγισή τους προς το πέταλο των οργανωμένων.

❤️🤍 La emotiva pancarta de la afición del Rayo a sus jugadores 🫂 “No conocí mayor victoria que contigo una derrota” 🎥 @JavierAlfaroFC pic.twitter.com/JX1gGsjTOT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2026

Ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό, οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας έστειλαν ένα μήνυμα που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση τους με τον σύλλογο: «Δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από μία ήττα μαζί σου».