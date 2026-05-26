Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας της ΑΕΚ με 29-20 στον τέταρτο τελικό της σειράς και κάνοντας το 3-1, μέσα στη Μίκρα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με το Κύπελλο Ελλάδας που είχε κατακτήσει τον Μάρτιο, ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν με το νταμπλ, στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Το ματς

Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, επιτρέποντας στον ΠΑΟΚ να πάρει προβάδισμα 4-0 στα πρώτα πέντε λεπτά. Η «Ένωση» έκανε τέσσερα διαδοχικά λάθη, δίνοντας εύκολες επιθέσεις στους γηπεδούχους που τα εκμεταλλεύτηκαν πλήρως. Η ΑΕΚ δεν είχε καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια, ενώ βρήκε απέναντί της και την πολύ καλή Τσικνάκη, που είχε υψηλά ποσοστά αποκρούσεων.

Η Ζενέλι σημείωσε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ για το 5-1, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει γρήγορα τη διαφορά στο 9-3. Οι «κιτρινόμαυρες» προσπάθησαν να αντιδράσουν μειώνοντας με τις Ενρίκε, Βιτκόφσκα και Γκόμες σε 11-7 και 13-8, με τον ΠΑΟΚ όμως να διατηρεί τον έλεγχο και να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 15-10.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα παρέμεινε ίδια, με τον ΠΑΟΚ να κρατά σταθερά το προβάδισμα και την ΑΕΚ να προσπαθεί χωρίς επιτυχία να ρίξει τη διαφορά. Η «Ένωση» είχε μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα, βρίσκοντας μόλις 6 γκολ σε 22 λεπτά, δείχνοντας έλλειψη λύσεων και ψυχραιμίας απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων.

Η Παϊζίνιο μείωσε σε 23-15 και η Ζενέλι σε 25-17 στο 53’, όμως ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασε άνετα στο τελικό 29-20, που του χάρισε τη νίκη, τη σειρά και τον τίτλο.