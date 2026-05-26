Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 15-12 στο Παπαστράτειο για το πρώτο παιχνίδι των τελικών της Water Polo League.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 0-2, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, γύρισε το σκορ και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 3-2.

Στη συνέχεια το ματς ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ, πριν οι «ερυθρόλευκοι» πάνε στο ημίχρονο με 6-5.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, παρά την πίεση του Παναθηναϊκού που μείωσε σε 12-11, και στο φινάλε βρήκε τις λύσεις για να φτάσει στη νίκη με 15-12.