Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα τραυματισμών στο Final Four της EuroLeague, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με τη Βαλένθια στο T-Center της Αθήνας.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο αγωνίστηκε χωρίς τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, οι οποίοι έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών, όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί.

Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο Ουσμάν Γκαρούμπα πάτησε άτσαλα στο glass floor και βρέθηκε στο έδαφος, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των Μαδριλένων σχετικά με την κατάστασή του.

Αμέσως μετά την πτώση του Ισπανού φόργουορντ/σέντερ στο glass floor, το ιατρικό επιτελείο των Μαδριλένων μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.