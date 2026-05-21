Εικόνες από το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, έργα που προχωρούν με φόντο το Final Four και ένα μήνυμα με ξεκάθαρο νόημα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε πως, παρά την απογοήτευση που θα απουσιάζει ο Παναθηναϊκός , η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ανέβασε εικόνες από το ανακαινισμένο κλειστό, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συσπείρωσης αλλά και συνέχειας για τον οργανισμό των «πράσινων».

«Στεναχωρημένοι εντός. Περήφανοι διαρκώς», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έναν χώρο «που μυρίζει πράσινο από παντού» και που δημιουργήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του συλλόγου.

Μέσα από την ανάρτησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του T-Center και στις προσπάθειες που έγιναν ώστε η χώρα να φιλοξενήσει ξανά Final Four, τονίζοντας πως το πάθος για νέες επιτυχίες όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά μεγαλώνει.

View this post on Instagram A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000)

Το μήνυμά του έκλεισε με τη φράση:

«Η ζωή συνεχίζεται… Το πάθος για επιτυχίες μεγαλώνει… και η ιστορία θα συνεχίσει να γράφει».

Μια τοποθέτηση που αποτυπώνει το κλίμα της επόμενης μέρας στον Παναθηναϊκό, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο μέλλον και στο νέο ΟΑΚΑ που ετοιμάζεται να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.