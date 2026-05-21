Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ότι θα βρεθεί στους ισχυρούς του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Κλαμπ Μπριζ, μετά το 2-2 με τη Μαλίν και το αποτέλεσμα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα έφεραν την Ουνιόν στη δεύτερη θέση του βελγικού πρωταθλήματος, με συνέπεια να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης, αλλά ως ανίσχυρη. Οι 48.000 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει δεν της επιτρέπουν να ξεπεράσει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η Λυών, η Σπόρτινγκ και η Μπόντο Γκλιμτ (ή τον αντίπαλό της).

Έτσι, ανεξάρτητα από το αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό ή θα επωφεληθεί από πιθανές ανακατατάξεις λόγω της Άστον Βίλα, είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών.

Η τελική του θέση θα κριθεί από την κατάταξη της Άστον Βίλα στην Premier League. Αν η ομάδα του Έμερι τερματίσει στην 4η θέση, η Σπόρτινγκ θα περάσει απευθείας στη League Phase και ο Ολυμπιακός θα μεταφερθεί στον 3ο προκριματικό ως μία από τις πιο δυνατές ομάδες βάσει συντελεστή, μαζί με συλλόγους όπως η Λυών και η Μπόντο Γκλιμτ. Σε αυτό το σενάριο, στους ισχυρούς θα προστεθεί είτε η Φενέρμπαχτσε είτε ο αντίπαλός της από τον 2ο προκριματικό γύρο.