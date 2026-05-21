Η Άστον Βίλα νίκησε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Europa League, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης μετά από δεκαετίες.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και χάρισε στον Ισπανό τεχνικό το πέμπτο Europa League της καριέρας του, με τρίτη διαφορετική ομάδα, επιβεβαιώνοντας ξανά την απόλυτη κυριαρχία του στη διοργάνωση.

Παράλληλα, η Άστον Βίλα εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του επόμενου Champions League, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία ονειρική ευρωπαϊκή σεζόν.

Για τους «Βίλανς», πρόκειται για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1981-82 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο τελικός είχε καλό ρυθμό και ένταση, με την αγγλική ομάδα να «χτυπά» στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 41ο λεπτό ο Τίλεμανς άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό βολέ έξω από την περιοχή, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μπουεντία πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με αριστερό σουτ στο «παραθυράκι» για το 2-0.

Η Άστον Βίλα «κλείδωσε» τον τίτλο στο δεύτερο μέρος, όταν στο 58’ ο Ρότζερς βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και με προβολή διαμόρφωσε το τελικό 3-0, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της ομάδας του Έμερι στην Κωνσταντινούπολη.

