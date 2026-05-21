Η Άστον Βίλα επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησε το Europa League, σηκώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι κυριάρχησε στον μεγάλο τελικό και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία, με τον Ισπανό τεχνικό να συνεχίζει τη μυθική παράδοσή του στο Europa League.

Ο Έμερι έφτασε πλέον τις πέντε κατακτήσεις στη διοργάνωση σε έξι συνολικά τελικούς παρουσίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως ενός από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του θεσμού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολούθησε η απονομή του τροπαίου μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα, με τον αρχηγό της Άστον Βίλα, Τζον ΜακΓκιν, να σηκώνει το Europa League στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης μπροστά στους ενθουσιασμένους φίλους της αγγλικής ομάδας.