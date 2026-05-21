Η Άστον Βίλα διέλυσε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και κατέκτησε το πρώτο Europa League της ιστορίας της, προσθέτοντας παράλληλα τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή της.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης οι παίκτες του Ουνάι Έμερι ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας ένα ξέφρενο πάρτι για τη μεγάλη επιτυχία των «χωριατών».

Οι ποδοσφαιριστές της Άστον Βίλα αρχικά πανηγύρισαν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς την εξέδρα των οπαδών τους, γιορτάζοντας μαζί την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη διοργάνωση, οδηγώντας την αγγλική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Μάλιστα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των πανηγυρισμών ήρθε όταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σήκωσε στους ώμους του τον Ισπανό τεχνικό μπροστά στην εξέδρα της Άστον Βίλα, με τον κόσμο να αποθεώνει τον άνθρωπο που οδήγησε τον σύλλογο στον ευρωπαϊκό θρίαμβο.

Ενώ λίγο αργότερα, οι παίκτες της Άστον Βίλα αποθεώσαν και πάλι τον Ισπανό προπονητή, κάνοντάς του ένα ξεχωριστό «pasillo»