Η Ρόμα μετρά αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι της 37ης αγωνιστικής της Serie A απέναντι στη Λάτσιο (17/5, 13:00), όμως το αγωνιστικό σκέλος δεν είναι το μοναδικό που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Το παιχνίδι αυτό αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία εμφάνιση του Στεφάν Ελ Σααραουί με τη φανέλα των «τζαλορόσι».

Ο 33χρονος Ιταλός εξτρέμ αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του στον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή περίπου δέκα ετών, κατά την οποία συνέδεσε το όνομά του με τη Ρόμα και κέρδισε την εκτίμηση των φιλάθλων της.

Λίγο πριν το φινάλε, ο Ελ Σααραουί θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στους οπαδούς, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερο βίντεο με στιγμές από την παρουσία του στην ομάδα, συνοδευόμενο από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Αναλυτικά όσα είπε

«Υπάρχουν μέρη που γίνονται σπίτι χωρίς καν να το καταλάβεις. Και τότε, μια μέρα, συνειδητοποιείς ότι ήταν πολύ περισσότερα… ήταν άνθρωποι, συναισθήματα, ζωή. Για μένα, αυτά τα 10 χρόνια ήταν όλα αυτά.

Ήρθα εδώ με όνειρα, φιλοδοξίες και μια έντονη επιθυμία να αποδείξω την αξία μου. Φεύγω με γεμάτη καρδιά. Γεμάτος αναμνήσεις, κοινές μάχες, τεράστιες χαρές, αλλά και δύσκολες στιγμές που με βοήθησαν να ωριμάσω, εντός και εκτός γηπέδου.

Σε αυτό το περιβάλλον, έχω βρει αληθινή στοργή, ειλικρινή σεβασμό και ένα αίσθημα ότι ανήκω κάπου που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Πάντα προσπαθούσα να τιμώ αυτή τη φανέλα με τον πιο αυθεντικό και δυνατό τρόπο, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, κάθε μέρα, χωρίς ποτέ να διστάζω.

Έχουμε γράψει σημαντικές σελίδες μαζί, βιώνοντας συναισθήματα που θα μείνουν ανεξίτηλα, όπως η κατάκτηση ενός διεθνούς τροπαίου που μας ένωσε ακόμα περισσότερο και που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ευθύνες μεγάλωναν και το να φοράω το περιβραχιόνιο του αρχηγού ήταν πολύ περισσότερο από ένας ρόλος: ήταν μια τεράστια τιμή και μια από τις μεγαλύτερες εκφράσεις εκτίμησης που θα μπορούσα να είχα λάβει. Ένα προνόμιο που θα κουβαλάω πάντα στην καρδιά μου.

Όπως όλες οι ιστορίες, έτσι και αυτή είχε μια αρχή και σήμερα πλησιάζει στο τέλος της. Ήταν μια ξεχωριστή χρονιά, δύσκολη σε κάποια σημεία, αλλά αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου και δεν αλλάζει ποιος είμαι και τι έχω πάντα δώσει.

Το ντέρμπι θα είναι το τελευταίο μου εντός έδρας παιχνίδι στο Ολίμπικο. Και δεν υπάρχει καλύτερος αγώνας από αυτόν για να δείξω όλα όσα πάντα έψαχνα σε αυτό το παιχνίδι: δέσμευση, σεβασμό και αφοσίωση σε αυτή τη φανέλα, αλλά πάνω απ’ όλα, την ευγνωμοσύνη μου.

Ευχαριστώ τον σύλλογο, που μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους μοιράστηκα κάθε συναίσθημα. Ευχαριστώ το προσωπικό, για την εργασία και την καθημερινή σας υποστήριξη.

Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε εσάς, τους οπαδούς… γιατί πάντα με κάνατε να νιώθω σαν ένας από εσάς. Φεύγω, αλλά ένα κομμάτι μου θα παραμείνει εδώ. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά, απλώς αλλάζουν μορφή.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτήν την ομάδα και ιδιαίτερα σε αυτήν την πόλη που μου έχει δώσει τόσα πολλά. Σε ευχαριστώ, Ρώμη».