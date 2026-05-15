Ο Αντόνιο Κασάνο άσκησε έντονη κριτική για την εικόνα της Μίλαν τη φετινή σεζόν, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι όσο και στον Ίλι Τάρε, ενώ πρότεινε ως ιδανική επιλογή για τον πάγκο τον Αντόνιο Κόντε.

«Ο Κόντε πέτυχε ένα θαύμα πέρυσι με τη Νάπολι αλλά μετά από δύο χρόνια είναι δύσκολο να μείνει στον ίδιο σύλλογο. Για μένα πρέπει να φύγει. Πού να πάει; Στη Μίλαν. Θα γινόταν ο πρώτος προπονητής που θα έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα με τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους.

Εάν η Μίλαν θέλει να γίνουν σωστά τα πράγματα, ο Κόντε είναι τέλειος. Σε αντίθεση με τον Αλέγκρι, πουλάει τον εαυτό του μέσα από τα αποτελέσματα που φέρνει στο χορτάρι και δεν τον ενδιαφέρει ο Τύπος.

Αφήνει το ποδόσφαιρο να μιλάει για εκείνον. Ο Κόντε είναι ένας από τους λίγους προπονητές ο οποίος, αν γίνει διαθέσιμος, μπορεί να πάει όπου θέλει. Υπάρχουν μόνο τρεις ή τέσσερις σαν εκείνον», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός παλαίμαχος επιθετικός.

Στη συνέχεια, ο Κασάνο εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου της Μίλαν, υποστηρίζοντας:

«Ο Αλέγκρι κατέστρεψε φέτος τη Μίλαν και η ευθύνη ανήκει επίσης στον Τάρε. Εάν δεν έχεις ιδέες, εάν παίζεις άσχημα και κάνεις λάθη στις μεταγραφές, ποιο είναι το λάθος του Φουρλάνι;

Η καταστροφή προκλήθηκε από τους Αλέγκρι και Τάρε. Τελεία και παύλα, χωρίς αν και αλλά».