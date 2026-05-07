Σε μεγάλα επεισόδια εξελίχθηκαν οι πανηγυρισμοί στο Παρίσι για την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, καθώς η γιορτή στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια.

Χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας, όμως η κατάσταση ξέφυγε, με πυροτεχνήματα, καπνογόνα και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να δημιουργούν ένταση στο κέντρο της πόλης.

One hundred and twenty seven people were arrested in France’s capital after Paris-Saint Germain reached the Champions League final, the nation’s interior minister Laurent Nunez said. Thousands of PSG fans took to the streets in Paris with flags, flares and fireworks following… pic.twitter.com/nvdmRvlpHM — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 7, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, πραγματοποιήθηκαν 127 συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί τόσο πολιτών όσο και αστυνομικών.

Όπως έγινε γνωστό, 23 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ένας πολίτης τραυματίστηκε πιο σοβαρά από πυροτέχνημα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών τόνισε: «127 συνελλήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κι ένας εξ αυτών σοβαρά από πυροτέχνημα. Δεν θα ανεχθούμε τις αναταραχές».